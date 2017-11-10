Впервые в библиотеках по всей России пройдет «Неделя „Живой классики“»

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Самый масштабный проект для школьников нашей страны – конкурс юных чтецов «Живая классика» – пройдет в следующем году уже в седьмой раз. Чтобы отлично выступить, важно начать подготовку уже сейчас. Ребятам бывает непросто самостоятельно выбрать подходящий отрывок – по условиям конкурса, произведение не должно входить в школьную программу. «Давайте поможем школьникам найти важные книги, но пусть выбор останется за ними! – говорит президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Механизмы поиска нужной книги могут быть самые разные: можно опросить взрослых, какие книги им нравились в подростковом возрасте, посоветоваться с друзьями, посмотреть информацию в интернете или сходить в библиотеку».
В этом году в помощь участникам конкурса, их родителям и учителям, которые занимаются подготовкой ребят, пройдет «Неделя „Живой классики“». Встречи состоятся в библиотеках по всей России с 20 по 27 ноября. Участники события узнают больше о конкурсе юных чтецов «Живая классика» и уникальном издательском проекте «Всероссийская школьная летопись», смогут задать вопросы методистам, познакомятся с интересными книгами из библиотечных фондов и получат подробные рекомендации по выбору литературы.
Фонд «Живая классика» предоставляет библиотекам презентации, а презентацией книжных фондов занимаются сотрудники библиотек. Оставить заявку на проведение такого события в своем регионе можно до 15 ноября. Для получения материалов необходимо прислать информацию о месте и времени события через анкету: https://goo.gl/KZoLGj Все вопросы по акции можно задать по e-mail: pochta@youngreaders.ru
Для справки:
Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в седьмой раз. По его условиям, принять участие могут ученики 5-11 классов. Нужно прочитать наизусть фрагмент из произведения, не входящего в школьную программу, и успешно преодолеть отборы в школьном, районном и региональном турах. Лучшие из 2,5 миллионов участников собираются на всероссийском финале в лагере «Артек», а самые талантливые и удачливые выступают на суперфинале на Красной площади в Москве. Прием заявок проходит уже сейчас на сайте проекта: https://youngreaders.ru
Фото: суперфинал в 2017 году на Красной площади. Фотограф: Наталья Мущинкина
Ольга Новикова
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