В столице Югры в «Ночь искусств» работали все учреждения культуры

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В ночь с 4 на 5 ноября Ханты-Мансийск присоединился к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая прошла под девизом «Искусство объединяет». Акция была посвящена 100-летию революции 1917 года и приурочена ко Дню народного единства. Традиционно во всероссийском мероприятии приняли участие все учреждения культуры Югры, всего более 400.
Ханты-Мансийские учреждения культуры, такие как «Театр кукол», «Театр обско – угорских народов «Солнце», музей «Торум Маа», «Центр искусств одаренных детей Севера», «Югорский кинопрокат», «Окружной Дом народного творчества», «Центр народных художественных промысел и ремесел», Государственная библиотека Югры», КТЦ «Югра – Классик», а также музеи Геологии нефти и газа, Природы и Человека, Государственный художественный музей, разработали для «Ночи искусств» совершенно новые, уникальные программы.
Различные выставки и мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания, концерты, интерактивные площадки были рассчитаны на самые разные возрасты и интересы.
Большой интерес у горожан всех возрастов вызвали исторические квесты. И не только потому, что они помогают участникам узнать интересные факты на заданную тему, но и дают возможность участвовать в увлекательном путешествии детям и взрослым одновременно, совместно искать и находить ответы на интересные вопросы. Например, ночные гости Музея Природы и Человека стали участниками исторического квеста – путешествия, посвященного истории революции 1917 года «После прочтения – сжечь». А посетители КТЦ «Югра-Классик» участвовали в увлекательной прогулке по разным эпохам и стилям.
«К нам в окружной дом народного творчества первые посетители пришли уже в 2 часа дня. Здесь особенно интересно детям, семьям с детьми, так как есть возможность стать участником мастер-класса и своими руками сшить сувенир, рассмотреть, потрогать музейные ценности на выставке традиционной одежды обских угров «Очаг хантыйской женщины» из коллекции Евдокии Немысовой», - рассказала ведущий методист методического отдела Нина Горохова.
Настоящим подарком горожанам также стала выставка «Бытовая культура Сибирского казачества», созданная в комнате казачьего быта. Все экспонаты выставки - домашняя бытовая утварь, одежда, орудия труда - подлинные, привезенные совсем недавно из экспедиции в село Скрипуново. Здесь же работала выставка традиционного русского костюма «Живая традиция», гостям была предоставлена возможность провести фотосессию с использованием элементов русского костюма.
Следуя девизу акции «Искусство объединяет» «Югорский кинопрокат» впервые организовал творческую встречу любителей кинематографа и литературы в рамках экспериментального творческого проекта «Параллели». На мероприятие «Чехов жив» собрались известные люди столицы Югры – писатели, руководители предприятий, представители органов власти чтобы публично прочесть отрывки шедевра русской классики пьесы Антона Павловича Чехова – «Три сестры». После чего все собравшиеся в зале посмотрели современную экранизацию картины «Три сестры» режиссера Юрия Грымова.
Один из участников проекта, преподаватель иностранных языков образовательного центра «Толмач», испанец Фернандо Уилисес Веласкес отметил: «Сегодня я читал Чехова со сцены киновидеоцентра с волнением и радостью. Удивляюсь, как я мог не знать его раньше. Благодаря «Ночи искусств» я открыл для себя писателя, которого в России все читают с детства. Чехов сложный, но очень эмоциональный, и я буду продолжать его читать и изучать. Я живу в Ханты-Мансийске уже второй год, мне нравится здесь все, в том числе мороз, который я полюбил».
Стоит отметить, что «Югорский кинопрокат» также организовал онлайн трансляцию мероприятия в социальных сетях «Инстаграмм», «ВКонтакте», «Фейсбук», предоставив, таким образом, всем желающим возможность стать участниками творческой встречи «Чехов жив».
«К 9 часам вечера музей Природы и Человека уже посетила 1 тысяча 950 человек. Горожане продолжают спешить к нам, площадки работают до часа ночи», - поделились предварительными итогами работы специалисты музея.
Культурно - познавательное мероприятие музея «100 лет тому назад…» посвящено 100-летию Октябрьской революции. Горожане совершали путешествие по выставке «Революционный 1917. Документы свидетельствуют», участвовали в викторинах, конкурсах, читали стихи на площадке «Открытый микрофон». Взрослые и дети изготавливали своими руками буденовки, красные гвоздики, рубиновые звезды и другие революционные атрибуты и символы.
«Здесь все так замечательно организованно и продуманно, что начинаешь жалеть о том, что «Ночь искусств» быстро заканчивается. С увлечением прошел с дочерью исторический квест. Мы все узнали много нового. У детей горят глаза и не иссякают вопросы, они не хотят уходить из музея, так как организаторы сумели создать особую атмосферу того времени. Чего стоят только красноармейцы, матросы, революционерки в красных косынках рядом с которыми можно и сфотографироваться, и поговорить о революции, а детям особенно интересно о комсомольцах и пионерах. Считаю, что такие программы очень нужны, и их необходимо продолжать организовывать»,- поделился впечатлением начальник управления туризма департамента промышленности Югры Дмитрий Саватеев.
Первый заместитель директора департамента культуры Югры Ирина Кибкало отметила, что число участников «Ночи искусств» ежегодно растет, сотрудники учреждений культуры разрабатывают новые, эксклюзивные, разноплановые программы, которые востребованы югорчанами.
«Есть и еще одна примета «Ночи искусств» - волонтеры, которых с каждым годом становится все больше. Студенты, учащиеся с радостью помогают музейным сотрудникам работать с посетителями, организуют различные мастер-классы. В этом году это особенно заметно на примере работы музея геологии нефти и газа, организовавшего программу «Дом, в котором живут минералы». Гости музея, участвуя в программе, смогли «создать» собственную горную породу, построить дом своей мечты, изготовить краски из минералов, освоить нетрадиционные методы рисования – и все это при непосредственной помощи, в том числе волонтеров, - подчеркнула Ирина Кибкало. – Сегодня мы видим, что искусство действительно объединяет, мы вовлекаем общественность в хорошее общее дело, воспитываем и просвещаем детей».
Стоит отметить, что завершившись, «Ночь искусств» оставляет горожанам подарки. Например, Государственный художественный музей, подаривший любителям фолк-музыки незабываемую встречу с тюменской этно-фолк группой «GILEAD», порадовал жителей Ханты-Мансийска еще и выставкой «Народные костюмы русских губерний», организованной на основе частных коллекций Тобольска. Почти три десятка костюмов XIX – начала XX веков Архангельской, Нижегородской, Рязанской, Калужской Воронежской губерний, а также чувашский, мордовский, татарский и другие костюмы, коллекция платков, поражают воображение. Экспозиция организована в рамках выставки «Народы российской империи», приуроченной ко Дню народного единства. Она будет открыта для посетителей до конца ноября.