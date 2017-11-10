Подготовку к предстоящему заседанию регионального парламента обсудил сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков на аппаратном совещании

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Заседание пройдёт 23 ноября. В проекте повестки на сегодняшний день девять вопросов. Главным станет проект бюджета автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. О его параметрах сегодня доложила начальник Управления по бюджету, экономике и финансам Думы Ольга Солодская.
Доходы на 2018 год планируются в сумме 176,9 миллиардов рублей, расходы – 199,6 миллиардов. Цена барреля нефти заложена 40,8 долларов, цена доллара – 69,8 рублей. Планируется добыть в округе в будущем году 224 миллиона тонн нефти. Ольга Солодская подчеркнула, что со следующего года из доходов бюджета округа 1% от налога на прибыль будет централизован в федеральный бюджет, в цифрах это 3,2 миллиарда рублей «выпадающих» доходов для бюджета нашего региона. Основным источником доходов Югры станут: налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.
Также на заседании Думы округа 23 ноября будет рассмотрен проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. По доходам и расходам он запланирован в сумме 41,3 миллиардов рублей: средства федерального и регионального бюджетов.
Борис Хохряков обсудил на аппаратном совещании порядок работы 22-23 ноября. В первый день работы, 22 ноября, кроме традиционных заседаний комитетов, комиссии и Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, в 10 часов состоится совместное заседание комитетов, где запланировано рассмотрение проекта бюджета округа на трёхлетку и проект фонда обязательного медицинского страхования.
Спикер Думы дал поручение осуществить подготовку к заседаниям комитетов и комиссии, заседанию Думы, оперативно работать с депутатским корпусом и документами.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа