В столице Югры пройдет окружной фестиваль «Изумрудный город»

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В Ханты-Мансийске 11 ноября пройдет окружной фестиваль «Изумрудный город», участие в котором примут 70 юных югорчан.
Молодые вокалисты, артисты и танцоры Югры соберутся в окружной столице на ежегодном фестивале «Изумрудный город», чтобы представить творческие программы и выступления о значении дружбы и единения народов страны.
Участниками фестиваля станут ребята в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие молодежные центры и клубы округа. Конкурсная программа должна содержать в себе следующие направления: вокал, сценическая постановка, хореографическая постановка. А также иметь целостный сюжет, отвечающий цели фестиваля: профилактика проявлений этнического экстремизма и национализма среди детей и молодежи автономного округа. Общая продолжительность программы должна составлять не более 25 минут.
Дополнительная информация: Кожедеров Андрей Игоревич: тел: 8 (3467) 31-82-15, 31-82-14,e-mail: gmp@rmc-ugra.ru.
Организаторами фестиваля выступают Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр».
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»