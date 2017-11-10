«Дух огня» – 2018 будет посвящен фильмам о любви

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Тему, концепцию, сроки проведения XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» обсудили сегодня на заседании организационного комитета. Он состоялся в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
Так, фестиваль пройдет в феврале-марте 2018 года, его тема «Фильмы о любви!». Объясняя выбор, президент кинофестиваля, режиссер Сергей Соловьев сказал: «Определяя тему, мы отталкивались от того, что интересно зрителю. Мы вспомнили простую зрительскую логику, когда спрашивают человека: «Будем смотреть кино?», а он в ответ: «Про что?», «Про любовь», «Про любовь будем!». Это важная часть жизни и кинематографической профессии. Мы задумались о том, как за эти годы изменилось понятие любви, содержание того, что мы называем «фильм про любовь»? Этому и будет посвящен фестиваль».
Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что «Дух огня» - 2017 задал высокую планку, понижать которую нельзя. Фестиваль прошел с максимальным вовлечением любителей кино: 48 тысяч 300 югорчан, из них свыше 19 тысяч – дети.
«Фестиваль способен каждый год инициировать новые идеи и новые проекты, это хорошая черта характера нашего фестиваля. Новинкой 16-го фестиваля станет культурно-просветительский проект «Дух огня. Академия». Его главная идея – это просвещение, образовательная функция, а также усиление наших возможностей, вовлечение в кинофестиваль как можно большего количества людей, как мастеров или дебютантов в области кино, так и зрителей», - сказала глава региона.
Проект будет состоять из 2 курсов. Первый условно называется «Как смотреть кино». Югорского зрителя погрузят в замыслы режиссеров, сценаристов, научат понимать мизансцены. Второй – «Как снимать кино». При этом эта часть будет тесно переплетена с реализуемым на территории региона проектом «Многовековая Югра». Этот курс будет интересен тем югорчанам, которые решат принять участие в создании микрофильмов.
«Мы хотим предложить жителям Югры сделать видеофильмы об истории своей семьи. У вас богатый историей край, здесь живут люди древних родов, живут потомки тех, кто приходил крестить эту часть Руси, ссыльных, причем со времен князя Меньшикова. Здесь предлагается и цикл лекций историков, которые расскажут, как надо искать и восстанавливать свою родословную, помогут тем, кто хочет этим заниматься. И лекции, как монтировать видеоматериал. Мы надеемся, что за время фестиваля получим несколько видеоисторий семей», - рассказала вице-президент кинофестиваля «Дух огня» Мария Зверева.
«Эту историю можно рассказать в семейных фотографиях. Начиная от первых упоминаний о родах, которые были зафиксированы на территории современной Югры и заканчивая родами, которые сформировались и из поколения в поколение разрастаются на территории и в условиях современного Ханты-Мансийского автономного округа. В этом вижу ценность этого проекта и возможности работы кинофестиваля на всей исторической площадке нашего региона», - высказала мнение Наталья Комарова.
Безусловно, границы фестиваля продолжат шириться. Его площадки будут размещены во всех муниципальных образованиях округа. Там будут демонстрировать конкурсные и вне конкурсные фильмы, проводить творческие встречи, мастер-классы. Кроме того, в текущем году кинофорум впервые в своей истории добрался до столичного зрителя. В Москве прошло «Эхо МФКД «Дух огня». В конце ноября подобное мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. По окончании фестиваля – 2018 планируется провести такие мероприятия в Москве и Екатеринбурге.
«Как показал опыт – это дело перспективное. У людей есть запрос на это мероприятие. Когда мы проводили его в Москве, кинотеатр не смог вместить всех желающих», - рассказал Сергей Соловьев.
Также было отмечено, что третий год подряд «Дух огня» станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС. В новом году в рамках фестиваля пройдут Дни культуры и кино Индии.
«Это интересная тема, совпадающая с межгосударственным проектом, касающимся Дней культуры и кино Индии в Российской Федерации. Это нужно учесть и синхронизировать наши планы с министерствами и ведомствами Правительства РФ», - дала поручение губернатор округа Наталья Комарова.