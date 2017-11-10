Творческая делегация Югры приняла участие в фестивале Уральского федерального округа «Промыслы и ремёсла народов России»

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4 ноября 2017 года делегация народных мастеров Югры приняла участие в фестивале Уральского федерального округа «Промыслы и ремёсла народов России».
На фестивале были представлены выставки-презентации традиционных промыслов и ремёсел регионов Уральского федерального округа – тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра на фестивале представил культуру коренных народов Югры – ханты и манси. Центром экспозиции выступил куб, выполненный из бруса, который символизировал представление обских угров о мироустройстве. Чум, расположенный в центре куба, сакрализировал «Древо жизни – Родовое древо».
Отсутствие стен символизировало открытость угорской культуры, связь с внешним миром. Жерди и верхние горизонтальные стороны куба служили для подвески предметов быта обских угров: люльки, изделий из бересты, традиционного костюма, музыкальных инструментов и т.д.
Многочисленные посетители экспозиции смогли познакомиться с традиционной мужской и женской одеждой: расшитыми платьями, халатами, нагрудными украшениями из бисера, рубахами, уличной обувью, приобрести на память выполненные в национальном стиле сувениры, сфотографироваться на фоне экспозиции.
Коллекция бытовых предметов была представлена сумками из оленьего меха «тучан», берестяными узорчатыми коробами, игольницами для рукоделия из сукна, миниатюрные обрядово-игровые куклы «Акань».
Помимо обширного предметного ряда, демонстрирующего богатую культуру обско-угорских народов Югры, посетителям экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были представлены слайдовые презентации, рассказывающие о реализуемых Окружным Домом народного творчества проектах «Школа медвежьих игрищ», «Окружная школа по изготовлению и игре на музыкальных инструментах», а также видеоролик о традиционных промыслах и ремёслах коренных жителей нашего округа.
Свои изделия представили Галина Волдина (Октябрьский район), Сайра Атаманюк и Марина Айпина (п. Аган, Нижневартовский район).
В презентации экспозиции Югры и в концертной программе фестиваля приняла участие Вера Кондратьева (г. Лянтор»), в исполнении которой прозвучали несколько песен на языке ханты.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»