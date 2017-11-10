Ко Дню народного единства в Окружном Доме народного творчества были представлены выставки традиционного костюма и быта народов Югры «Живая традиция»

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4 ноября 2017 года в рамках мероприятий всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной к празднованию Дня народного единства, Окружной Дом народного творчества подготовил для посетителей общирную программу «Живая традиция».
Программа включала в себя выставки традиционного костюма и быта народов Югры и мастер-классы по изготовлению традиционной хантыйской куклы-закрутки и пошиву хантыйского платка.
Бытовая культура Сибирского казачества была представлена в реконструированной комнате казачьего быта. Комната представляет собой воссоздание внутреннего убранства старожильческой избы сибирского казака. Гости Окружного Дома народного творчества познакомились с утварью и предметами казачьего быта. Экскурсия сопровождалась занимательным рассказом об условиях жизни, быте и обычаях казаков. Провела экскурсию ведущий методист методического отдела АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества» Нина Григорьевна Горохова.
На выставке традиционного русского костюма «Живая традиция» были представлены традиционные костюмы Новгородской губернии конца XIX века, старожильческие костюмы Тобольской губернии первой четверти XX века, старообрядческие костюмы из фондов Окружного Дома народного творчества. Вела экскурсию художественный руководитель Окружного Дома народного творчества Мария Александровна Клешнина. Гости с удовольствием послушали русские народные песни, отведали травяные чаи, предложенные хозяюшкой, и затем переместились в следующий зал. Выставка традиционной одежды обских угров «Ханты ими хот – очаг хантыйской женщины» познакомила посетителей с костюмами из коллекции Евдокии Андреевны Немысовой. Были представлены изделия, выполненные представителями трёх поколений семьи: Лельховых, Нёмысовых, Величко: предметы быта, украшения, одежда, изготовленные женщинами этого рода, а также предметы подаренные друзьями и разными мастерицами Ханты-Мансийского округа. С большой любовью к своей культуре, о выставке рассказывала Наталья Ивановна Величко.
В завершение экскурсии для маленьких участников праздника проведены мастер-классы Марией Григорьевной Эккерт – по изготовлению куклы закрутки и Евдокией Андреевной Нёмысовой – по пошиву хантыйского платка. Мастерицы Людмила Зубакина и Людмила Спирякова также с удовольствием пообщались с детьми, поделились своим мастерством.
Праздник не оставил никого из посетителей и участников равнодушным.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»