Более 2000 югорчан написали «Большой этнографический диктант»

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Порядка 2000 жителей Югры приняли участие в «Большом этнографическом диктанте», который состоялся накануне Дня народного единства.
Международная просветительская акция проводилась с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах России. Диктант написали более, чем на 2400 площадках в России и странах СНГ. Среди стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.
«Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России, наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Как сообщили в департаменте образования и молодежной политики Югры, всего в Ханты-Мансийском автономном округе было организовано 42 площадки для написания диктанта. Самой многочисленной стала площадка в Югорском государственном университете – здесь собралось порядка 117 человек. На второе место по числу участников вышел Когалымский политехнический колледж - 105. На третьем месте – деревня Шапша Ханты-Мансийского района – 99 человек.
За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 30, по баллу за каждый правильный ответ. Нужно отметить, что в среднем югорчане набрали 15 баллов.
Те, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на площадках, написал диктант в онлайн-режиме. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Напомним, организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в этом году стало Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).