Руслан Проводников продолжает выполнять наказы избирателей

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Югорский депутат, заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Руслан Проводников получил подтверждение о строительстве среднеобразовательной школы в посёлке Приполярный Берёзовского района.
После обращения парламентария возведение данного объекта запланировано в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» со сроками реализации 2018-2020 годы.
Напомним, в январе текущего года член Команды Югры Руслан Проводников за рулем личного автомобиля проехал более 1500 километров по зимним дорогам, чтобы посетить своих избирателей в Берёзовском районе.
В сельском поселении Приполярный народный избранник обсудил с главой посёлка Лилией Барсуковой вопросы строительства здания среднеобразовательной школы, регулярного транспортного сообщения, обустройства места ожидания пассажиров на вертолётной площадке.
В посёлке Светлый депутат встретился с главой населённого пункта Оксаной Ивановой и рассмотрел текущие вопросы, в том числе наиболее острую проблему обеспечения жителей чистой водой.
В Хулимсунте Руслан Проводников вместе с главой посёлка Ольгой Барановой посетили строительство средней школы, встретились с коллективами Сосвинского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и участковой больницы. Одной из наиболее острых проблем поселения является отсутствие регулярного сообщения общественным транспортом.
В среднеобразовательной школе села Няксимволь парламентарий встретился с жителями. В поселении требуется строительство нового здания детского сада, в настоящее время старое деревянное строение имеет высокую степень износа.
Все принятые в ходе поездки обращения были взяты под личный контроль регионального депутата. «Проблем ещё много, но я рад тому, что могу помочь людям, своим землякам», – отметил Руслан Проводников.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Еремея Айпина