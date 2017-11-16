Развитие сферы дополнительного образования обсуждают в Югре

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Развитие сферы дополнительного образования обсуждают в Югре

В Нефтеюганске проходит Всероссийская конференция «Открытое образование и региональное развитие: организационно-экономические механизмы».  Организатором мероприятия выступил департамент образования и молодежной политики Югры совместно с социально ориентированной некоммерческой организацией «Открытое образование».

Участие в форуме принимают более сотни педагогов из Москвы, Татарстана, Тюмени, Сахалина, а также городов Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В двухдневной повестке - доклады, дискуссии и круглые столы.

«На площадках нашей конференции мы можем продемонстрировать те реальные достижения, которые есть в Югре. Напомню, что несколько лет назад, впервые в России, в Ханты-Мансийске была принята концепция дополнительного образования, которая сегодня успешно действует во многих регионах страны. Кроме того, мы первыми открыли детские кванториумы. Сейчас их три, но к концу 2018 года будет уже шесть», - отметил в своем выступлении заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин.

В рамках форума участники уже обсудили вопрос так называемого «неформального образования». Агентство стратегических инициатив сейчас как раз активно продвигает социальные проекты, направленные на адаптацию и развитие коммуникативных навыков у детей. Никто не отменяет прописных истин, что нужно научить ребенка писать, считать и читать, отмечают докладчики, но задача состоит еще и в том, чтобы воспитать людей нового формата, которые смогут ориентироваться в быстроменяющейся обстановке.

Работа конференции продлится до 10 ноября. К этому времени ее участники намерены рассказать о ходе реализации президентских программ, об исполнении майских указов в этой сфере, а также поделиться опытом работы с мотивационно-одаренными детьми, обсудить успехи и проблемы, которые возникают в работе детских технопарков.

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