В Югре пройдет церемония закрытия Года экологии и особо охраняемых природных территорий

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16 ноября 2017 года в городе Белоярский состоится торжественная церемония закрытия Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Югре. На встрече, которая соберет представителей органов исполнительной власти, нефтяных компаний, специалистов особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, деятелей лесного просвещения, подведут итоги мероприятий, проведённых в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России на особо охраняемых природных территориях Югры.
Ключевым событием закрытия Года экологии в Югре станет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Мир заповедной природы», активных участников XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить», Всемирной экологической акции «Марш парков – 2017» и окружного детского конкурса творческих работ «Птичьи истории. Путешествие малого белолобого гуся (Пискульки)». Сотрудники особо охраняемых природных территорий автономного округа и плюшевый гусенок Пискулька – главный герой международного природоохранного проекта «Сохраним пискульку в Югре» – поблагодарят и вручат ценные призы с символикой проекта участникам экологических акций и конкурсов, а так же расскажут о результатах поездки гусенка по городам и природоохраняемым территориям Югры, Ямала и Казахстана.
Напомним, международная акция «Сохраним пискульку в Югре» стартовала в апреле этого года и стала одним из значимых проектов особо охраняемых природных территорий региона в Год экологии.
Всего в Год экологии сотрудники природных парков и специалисты лесного хозяйства автономного округа провели более тысячи мероприятий, среди них практические экологические акции, лекции, классные часы экологической тематики, туристические мероприятия, экскурсии, конференции, конкурсы и круглые столы.
В природоохранную и просветительскую деятельность были вовлечены более 51 тысячи югорчан, из них 28 тысяч – дети и студенты. От мусора было очищено 5015 га заповедной территории автономного округа, а в знак уважения и признательности за совместную работу в мае этого года специалисты природных парков, заказников и заповедников Югры в Советском районе заложили Аллею дружбы особо охраняемых территорий.
Кроме того, Год экологии был богат на знаменательные даты в системе особо охраняемых природных территорий Югры. Так, в январе этого года природный парк «Нумто» отметил юбилейную дату – 20 лет со дня образования, а в марте поздравления с 35-летием со дня основания принимали специалисты заказника федерального подчинения «Елизаровский».