В Югре проходит конкурс рисунков «Мы соседи – мы друзья»

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В Югре с 30 октября по 26 ноября проходит окружной заочный конкурс рисунков «Мы соседи – мы друзья» среди детей, подростков и молодежи, посещающих молодежные центры и клубы по месту жительства.
Конкурс проходит в два этапа: с 30 октября по 20 ноября осуществляется регистрация заявок и прием работ, с 21 по 28 ноября будет осуществлена оценка работ и подведены итоги конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся молодежных центров, клубов по месту жительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Возрастные категории: младшая возрастная группа 12 – 15 лет; старшая возрастная группа 16 – 18 лет. Число участников от учреждения не ограничено. Один участник имеет право представить на конкурс не более двух работ в номинации. На Конкурс могут быть представлены и коллективные работы (не более 2 человек).
Номинации конкурса:
- «На страже покоя» (Образ защитника, отображение образа защитника страны, правопорядка, безопасности, мирной жизни и т.д.);
- «Выбор за тобой» (Сопоставление мира любви и террористической угрозы, отображение позитивного восприятия мирной жизни, отображение главных жизненных ценностей, отображения борьбы жизни, жизненных ценностей, мира против терроризма и экстремизма, и их негативных воздействий);
- «Нет терроризму» (отображение неприятия разрушения, явлений терроризма и экстремизма, отображение правил, возможных способов, и мер противодействия терроризму).
Прием заявок осуществляется на е-mail: gmp@rmc-ugra.ru с пометкой «Мы соседи - мы друзья», прием конкурсных работ: по адресу: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 29, 3 этаж, 313 кабинет, отдел организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики. Контактное лицо: Кожедеров Андрей Игоревич тел: 8(3467) 31-82-14.
Организатором конкурса выступает автономное учреждение Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр».
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»