Сирийским парламентариям представлен потенциал бизнеса Югры

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В Технопарке высоких технологий состоялось заседание круглого стола «Перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Сирийской Арабской Республикой». Предприниматели – резиденты Технопарка Югры демонстрировали гостям свои возможности в области переработки леса и дикоросов.
«Сирийская Арабская Республика восстает из пепла. Они крайне заинтересованы в привлечении бизнеса на свою территорию. Мы тоже понимаем, что это важное направление, - отметил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров. - Данная ниша еще не занята, и чем быстрее мы туда зайдем, тем больше будет конкурентных преимуществ у нашего бизнеса в дальнейшем».
Напомним, что в настоящее время возможности инвестирования в Сирию также рассматривает Китайская Народная Республика.
«Чтобы нам не оказаться в хвосте проводится такая встреча, - пояснил Павел Сидоров. - Представители Сирийской Арабской республики рассказали об условиях в стране, мерах поддержки для бизнеса. Мы показали им нашу продукцию, проинформировали о тех предприятиях, которые имеют экспортно-ориентированный потенциал, презентовали продукцию».
Для Югры Сирийская Арабская Республика интересна как новый рынок. Прежде всего речь идет о реализации продукции лесопромышленного и агропромышленного комплексов.
«Нам есть, с чем туда заходить», - подчеркнул заместитель губернатора.
Отметим, что Югра стала первым регионом, который посетила делегация парламентариев Сирии.