В Югре появится региональный «Совет женщин России»

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Региональное отделение будет создано на базе действующего в Югре Экспертного женского клуба.
В Ханты-Мансийске 11 ноября состоялась встреча, посвященная учреждению в Югре общественной организации, объединяющей деятельных, компетентных и активных женщин со всего округа. Инициативу создания на базе действующего в Югре Экспертного женского клуба регионального отделения общественной организации «Союз женщин Росси» поддержали
руководители и члены общественных организаций разных направлений, заслуженные работники культуры РФ, члены родительского комитета региона, представители ОНФ. Председателем регионального отделения была выбрана активистка из Белоярского Наталья Бобрешова.
Одним из ключевых вопросов встречи стал выбор темы 2018 года в регионе. Большинство поддержало вариант Года гражданских инициатив.
История возникновения и развития женского движения в регионе была основана на тех проблемах и несоответствиях, в решениях которых требовался решительный и нестандартный «женский» подход. По словам присутствовавшей на встрече Любови Чистовой, известного политического и общественного деятеля Югры, 11 ноября 1990 года неравнодушными женщинами автономного округа была организована Ассоциации женских общественных организаций «Женская инициатива». Любовь Чистова поделилась с участницами встречи теплыми воспоминаниями, архивными кадрами и напутственными словами. Она поддержала инициативу создания на базе действующего в Югре Экспертного женского клуба регионального отделения общественной организации «Союз женщин Росси», высказала полезные предложения по работе структурного подразделения организации.
В настоящее время проходит процедура юридической регистрации организации. Её членами смогут быть как отдельные граждане, женщины, достигшие 18 лет, так и общественные объединения.
Уже в середине декабря в Москве будет проходить всероссийский съезд общественной организации «Союз женщин России», в работе которого примет участие делегат от Ханты-Мансийского регионального отделения, председатель правления Наталья Бобрешова.