Эксперты регионального форума «Югра многонациональная» и журналисты обсудили актуальные вопросы развития межэтнических отношений

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Полтора часа длилась пресс-конференция экспертов первого регионального форума национального единства «Югра многонациональная» и журналистов окружных СМИ. Она состоялась в концертно-театральном центре «Югра-Классик».
Спикерами пресс-конференции выступили Владимир Зорин, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, профессор, доктор политических наук, Григорий Ледков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Роман Силантьев, профессор Московского государственного лингвистического университета, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, Андрей Худолеев, директор института политических коммуникаций некоммерческого образовательного учреждения «Университет профессиональной политики», ответственный секретарь комиссии по по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики, Сергей Тимошков, советник первого заместителя губернатора Югры, курирующий вопросы национальной политики. Модератором выступила заместитель директора Центра «Открытый регион - Югра» Ольга Межлумян.
Напомним, форум, объединивший представителей органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений культуры и искусства, спорта, образования, молодёжной политики, СМИ, национально-культурных объединений, религиозных организаций автономного округа, стал крупнейшей площадкой гуманитарного сотрудничества всех участников реализации государственной национальной политики Российской Федерации и профилактики экстремизма, осуществляющих деятельность на территории Югры.
Ведущие эксперты федерального уровня обсудили с журналистами вопросы обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма и терроризма. Подробно говорили об информационном обеспечении реализации государственной национальной политики, гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера, современном развитии межэтнических отношений и многом другом.
В частности, эксперты отметили положительные наработки и опыт Югры в развитии межэтнических отношений, особенно во взаимодействии с коренными малочисленными народами Севера. Пример тому – проводимый форум. По их общему мнению, его многочисленные мероприятия проходят в русле новых аспектов государственной национальной политики. Форум стал площадкой, где апробируются модели реализации новации, которые осуществляются сегодня в области национальной политики. В итоге появляются новые проекты взаимодействия, инициированные чаще всего молодыми.
На встрече было отмечено, что в связи с промышленным освоением Севера за последние полвека население Югры выросло более чем на миллион, и поток людей самых разных национальностей, желающих жить и работать в автономном округе, не уменьшается. Югра была и остается одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации. Поэтому журналистов особенно интересовала позиция экспертов по работе с мигрантами.
«Мигранты нужны стране по целому ряду обстоятельств. Но миграционная политика государства будет постепенно совершенствоваться, меняться, уже намечается переход на другую модель, поэтому и роль СМИ во взаимодействии с ними не уменьшается», - отметил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
«Модератором или посредником в работе с мигранами сегодня, безусловно, являются наши национальные, культурные объединения, которые представляют данный народ или государство. Их роль в социальной адаптации мигрантов заметно растет. Очень важно повышать и ответственность работодателя, так как в Югре мигранты работают в основном на предприятиях. Совершенствовать работу с мигрантами нужно и структурам МВД. Как видите, в этом направлении у всех много работы. И эта тема всегда должна быть в центре внимания журналистов»,- отметил Владимир Зорин.
Подробный разговор участники пресс-конференции вели и об особенностях современной информационной политики. Директор института политических коммуникаций Университета профессиональной политики Андрей Худолеев отметил, что сегодня понятие информационная политика гораздо шире, чем просто работа со СМИ.
«Я считаю, что в будущем нужно приглашать на диалоговую площадку форума блогеров и активных участников социальных сетей. По закону блогеры, имеющие свыше трех тысяч подписчиков, уже являются СМИ. Необходимо развивать с ними отношения, так как они заметно влияют на массовое сознание».
Подводя итоги пресс-конференции эксперты, обозначили результаты.
«На мой взгляд, уже получено много новых установок, сформулированы новые цели работы в регионе, намечены программы будущих мероприятий. Форум показал, что всем нам предстоит долгосрочная работа. Ведь наша общая задача, чтобы люди жили в согласии и комфортно», - подчеркнул Григорий Ледков.
«Я бы хотел отметить, что мы все вместе ответственны за наше будущее. И органы всех уровней и ветвей власти, и институты гражданского общества, и журналисты. Нам нужно вместе работать и понимать, что каждое наше слово многого стоит, и за каждым словом могут стоять конкретные действия конкретных людей. Я призываю к общей ответственности. Ситуация в мире усложняется. Нам всем нужно быть и бдительными, и едиными», - акцентировал Владимир Зорин.
«На мой взгляд, сегодняшняя пресс-конференция послужит еще большему вовлечению всех СМИ в работу по развитию межэтнических отношений, реализации государственной стратегии по национальной политике. Журналистика станет более аналитической и эффективной, - отметил советник первого заместителя губернатора Югры, курирующий вопросы национальной политики Сергей Тимошков. - У нас в Югре сформирована региональная национальная политика, которая отражает государственную. В нашем регионе исторически так сложилось, что при освоении территории люди всегда жили дружно, находили взаимопонимание, вместе преодолевали трудности. Но мы, конечно, не намерены успокаиваться. Это очень тонкая сфера и мы все вместе будем и дальше прилагать большие усилия, чтобы поддерживать атмосферу мира и уважения», - заключил Сергей Тимошков.