Всероссийская конференция по допобразованию в Нефтеюганске собрала около 300 специалистов

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На минувшей неделе в Нефтеюганске состоялась Всероссийская конференция «Открытое образование и региональное развитие: организационно-экономические механизмы». 280 специалистов социальной сферы прослушали лекции о модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, региональных модельных и ресурсных центрах и о многом другом.
9-10 ноября в семинаре приняли участие кураторы социальной сферы, сферы образования, культуры, физической культуры и спорта из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской и Московской областей, Республик Саха, Татарстан и Коми, а также из городов Москва, Томск и Хабаровск.
На конференции прошло обсуждение следующих тем: реализация портфеля региональных проектов «Доступное дополнительное образование для детей»: социально-экономические и технологические региональные приоритеты; продвижение новых практик в дополнительном образовании: от школьных технопарков к детским технопаркам «Кванториум»; открытая модель работы с одаренными детьми; навигатор дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; подходы к оценке качества в системе открытого дополнительного образования: методика и примеры.
В мероприятии также приняли участие директор Департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин, Заместитель руководителя департамента региональной сети Фонда новых форм развития образования Юрий Изосимов, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Открытое образование» Александр Попов. Спикерами выступали и заместитель директора – начальник Управления молодежной политики, дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин и начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Югры Наталья Романова. Кроме этого, на конференции присутствовали представители Федерального института развития образования МОН РФ, Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», Городского методического центра департамента образования города Москвы, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и другие.
Организаторами конференции выступали Департамент образования и молодежной политики Югры и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Открытое образование» при участии Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования», АУ «Региональный молодежный центр».
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»