Еремей Айпин обозначил вопросы и перспективы развития национальной литературы в Югре

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Еремей Айпин обозначил вопросы и перспективы развития национальной литературы в Югре

Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин выступил одним из модераторов секции «Проблемы и перспективы развития национальной литературы в Югре» в рамках проведения форума писателей Югры.

Заведующая кафедрой филологии и массовых коммуникаций Нижневартовского государственного университета Анастасия Себелева выступила на тему «Генезис русской и югорской литературы».

Место литературного перевода в формировании межнациональных отношений раскрыла в своём докладе редактор библиотечной системы города Мегиона Татьяна Юргенсон.

На секции также заслушали выступление заведующей научно-исследовательским отделом обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светланы Динисламовой на тему мансийской и хантыйской литературы.

Своё мнение, подводя итоги дискуссий, высказал председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, заместитель председателя Думы Югры, член Союза писателей России Еремей Айпин: «Нам нужно объединить все творческие силы автономного округа и выработать систему работы с литературными объединениями, с писательскими организациями на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Очень важно активизировать работу по духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодежи, используя накопленный опыт наших писателей».

Напомним, форум писателей Югры проходит с 14 по 15 ноября в столице автономного округа при содействии Департамента общественных и внешних связей, Департамента культуры Югры.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Александра Пурышева,

советника заместителя Председателя Думы Югры

 – председателя Ассамблеи представителей

коренных малочисленных народов Севера

Еремея Айпина

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