Еремей Айпин обозначил вопросы и перспективы развития национальной литературы в Югре

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Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин выступил одним из модераторов секции «Проблемы и перспективы развития национальной литературы в Югре» в рамках проведения форума писателей Югры.
Заведующая кафедрой филологии и массовых коммуникаций Нижневартовского государственного университета Анастасия Себелева выступила на тему «Генезис русской и югорской литературы».
Место литературного перевода в формировании межнациональных отношений раскрыла в своём докладе редактор библиотечной системы города Мегиона Татьяна Юргенсон.
На секции также заслушали выступление заведующей научно-исследовательским отделом обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светланы Динисламовой на тему мансийской и хантыйской литературы.
Своё мнение, подводя итоги дискуссий, высказал председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, заместитель председателя Думы Югры, член Союза писателей России Еремей Айпин: «Нам нужно объединить все творческие силы автономного округа и выработать систему работы с литературными объединениями, с писательскими организациями на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Очень важно активизировать работу по духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодежи, используя накопленный опыт наших писателей».
Напомним, форум писателей Югры проходит с 14 по 15 ноября в столице автономного округа при содействии Департамента общественных и внешних связей, Департамента культуры Югры.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Еремея Айпина