Общественники обсудили результаты деятельности департамента проектного управления Югры за 2017 год

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Департамент проектного управления представил итоги работы за год членам общественного совета при ведомстве. Как рассказал директор департамента – заместитель губернатора Югры Юрий Южаков, в 2017 году совместно с исполнительными органами государственной власти региона была проведена большая работа по реализации в Югре федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с применением принципов проектного портфельного управления. Большое внимание уделялось развитию проектов в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сфере, малого и среднего бизнеса.
«На сегодняшний момент Югра принимает участие в реализации 13 приоритетных проектов и программ (из 28 запущенных на федеральном уровне) по 7 направлениям стратегического развития Российской Федерации», - отметил Юрий Южаков.
Он отметил, что на протяжении всего года департаментом велась настойчивая работа по вовлечению в проектную деятельность муниципалитетов. Во всех муниципальных образованиях автономного округа были созданы муниципальные проектные комитеты. Организовывались семинары, обучение на которых прошли более 200 человек. Внедрение проектного управления на муниципальный уровень позволило получить положительные результаты.
Так, Югра стала одним из лидеров в Российской Федерации по вовлечению муниципалитетов в проектную деятельность. По мнению федеральных экспертов аналитического центра при правительстве Российской Федерации, на сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе сформирован уникальный опыт. Здесь создана лучшая практика по выстраиваю совместной работы на региональном и местном уровнях, взаимодействию с заинтересованной общественностью.
«Аналитический центр при правительстве Российской Федерации главного профессионального конкурса по проектной деятельности в государственном секторе высоко оценил деятельность югорских муниципалитетов. Администрация города Когалыма стала одним из 2 муниципалитетов в России, вышедших в финал конкурса по основной номинации «Организация и деятельность проектных офисов в федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также, в подведомственных им учреждениях». Это очень высокий результат, - подчеркнул Юрий Южаков, отметив, что результаты конкурса будут озвучены 22 ноября в Москве.
По общему мнению участников заседания, 2017 год подводит хорошую черту по ведению проектной деятельности в Югре. Примечательно и все более растущее желание молодежи активнее погружаться в культуру проектного управления.
Например, Михаил Путин, учащийся 10 класса школы №3 Ханты-Мансийска, участник регионального проекта «Учеба для актива региона», проходил стажировку по вопросам проектного управления у заместителя губернатора Югры Юрия Южакова. «Чем больше я стажировался, тем больше меня увлекало проектное управление. Особенно интересно было изучать реализацию конкретных проектов. Как выяснилось, одним из самых сложных проектов, но и одним из самых эффективных оказалась строящаяся больница в городе Нижневартовске. Я продолжаю стажировку, изучаю структуру департамента. Не исключаю, что в дальнейшем выберу в качестве профессии именно проектную деятельность», - рассказал Михаил Путин.
Татьяна Карминская, ректор Югорского госуниверситета, председатель общественного совета при департаменте проектного управления высоко оценила работу проектного управления и общественного совета.
«Проектное управление очень эффективно отработало 2017 год. Из числа самых очевидных результатов я бы назвала проектное управление строительством перинатального центра в городе Сургуте. Не секрет, что сроки ввода в эксплуатацию были перенесены. На каждом общественном совете мы все вместе рассматривали эту ситуацию. Почему? По всем правилам проектного управления кроме заказчиков, подрядчиков и других ответственных лиц был назначен руководитель проекта. Именно он соединял все регламенты. Мы спорили, изучали ситуацию и могли прогнозировать. В конечном итоге было выявлено, что первоначальный проект должен быть дополнен, а сроки - изменены. Мы определили, почему необходимо было это сделать. В конечном итоге была проведена серьезная экспертиза и принято консолидированное решение по изменению сроков».
По ее мнению, проектная деятельность – чрезвычайно важное направление. «В настоящее время в университете мы продвигаем идеологию проектной деятельности и вовлекаем в нее всех студентов», - сказала Татьяна Карминская.