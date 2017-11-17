Александр Новьюхов: «Узнаваемость округа сформирована благодаря уникальной самобытной культуре коренных малочисленных народов Севера»

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Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов поделился впечатлениями о предстоящем новогоднем событии «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России».
В 2017-2018 году столица Югры по решению Министерства культуры РФ стала главным новогодним городом России, переняв эстафету у Тамбова. Главная идея Новогодней столицы России – праздник в режиме «нон-стоп» с большим количеством ярких событий и работой разноплановых новогодних площадок. В Ханты-Мансийске в период новогодних праздников будет работать «Резиденция Ёлки», улица чумов, гастрономическая ярмарка, состоится фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима», Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, чемпионат по сибирскому SPA и многое другое.
Познакомившись с проектом, окружной парламентарий высоко оценил его экономический потенциал, отметив, что событийный туризм – не только перспективный и динамично развивающийся сегмент туристского рынка, но и эффективный инструмент для продвижения территорий, обратил внимание на большое количество мероприятий, напрямую связанных с традициями, обычаями и культурой коренных малочисленных народов Севера.
«Сегодня узнаваемость округа сформирована благодаря уникальной самобытной культуре коренных малочисленных народов Севера. Уверен, что организаторам проекта удастся достоверно передать быт, традиции и уклад жизни обских угров», – высказал своё мнение член Команды Югры Александр Новьюхов.
Напомним, улица чумов, как одно из ключевых мероприятий проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России», будет работать с 22 декабря по 7 января и разместится в районе Археопарка. По задумке организаторов, на улице будут располагаться от 7 до 9 чумов, которые привезут непосредственно со стойбищ. Все чумы будут задействованы и вовлечены в развлекательную программу.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова