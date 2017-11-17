Вопросы оплаты труда на Севере, сохранения льгот и гарантий обсуждают в Сургуте на международной конференции

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Международная конференция «Актуальные вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный аспекты» открылась в Сургуте сегодня, 16 ноября 2017 года. Организатор – Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз России). В Сургутской филармонии собрались представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители нефтегазовых компаний и профсоюзных организаций, а также эксперты международных организаций – всего около 200 человек. За два дня они планируют обсудить вопросы социально-экономического развития северных территорий, государственных гарантий, мотивации молодых работников к жизни на Севере, уровень и качество жизни северян. Пройдут заседания круглых столов «Формирование достойной заработной платы работников: действия профсоюзов» и «Оценка эффективности и достаточности действующих льгот и гарантий для работников на Севере». Ключевая тема конференции: особенности оплаты труда работников организаций, расположенных в северных регионах, сохранение государственных гарантий.
Позицию правительства Югры в этом вопросе обозначил первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий Бухтин, зачитав приветственный адрес главы региона Натальи Комаровой: «Надбавки к заработной плате должны быть сохранены. Районный коэффициент и процентная надбавка – важнейшие гаранты социальной справедливости, базовая основа социально-экономической поддержки граждан, работающих и проживающих в экстремальных природно-климатических условиях. У нашей страны смелые проекты по развитию Арктики, Северного морского пути, строительству объектов топливно-энергетического комплекса на Севере России. Таким образом, ключевая роль северных регионов будет расти. Север России и труд людей, его населяющих, всегда были и остаются в фокусе повышенного внимания государства».
Как было отмечено на конференции, особый учет трудового стажа для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к нему, районные коэффициенты, процентные надбавки к зарплате были введены еще в советское время. Сейчас часть гарантий отменена, а существующие в области оплаты труда не компенсируют затраты, связанные с работой и жизнью в суровых природно-климатических условиях, и не стимулируют работников к продолжению работы на Севере. Это, в свою очередь, влияет на развитие всей страны в целом. По данным Росстата, на протяжении двух последних десятилетий фиксируется миграционный отток населения. С 1989 года население районов Севера, дальнего Востока сократилось на 1,6 миллиона человек или почти на 11 процентов. Кроме этого, идет сближение средней общероссийской заработной платы и среднего заработка на Севере.
«Конечно, льготы должны быть. Это может оспаривать только человек, который не проходил «школу» Севера. Это не заработная плата, а компенсации и гарантии северянам за десятимесячную зиму, за неудобства, отсутствие солнца и т.д. Вот за что нужно бороться. И обязательно отстаивать льготы», - подчеркнул в своем выступлении Юрий Важенин, член комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного органа государственной власти Югры, и добавил: «Мы, люди, которые прошли «школу» Севера, понимаем, что обкрадываем своих детей, а потом откупаемся деньгами в отпуске, например. И только тот, кто не проходил эту школу, может рассуждать, что все надумано, что раньше были балки, а сейчас на Севере - современные здания, лечебные учреждения, спортивные сооружения. А здоровье зависит от солнца».
По итогам конференции будут выработаны рекомендации властям и работодателям, которые позволят профсоюзам более эффективно защищать социально-трудовые права и экономические интересы северян.