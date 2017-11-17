Объявлен конкурс на разработку логотипа 44-ой Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года в Югре

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В 2020 году в Ханты-Мансийске состоится 44-ая Всемирная шахматная Олимпиада. Столица Югры второй раз будет принимать столь почётное и ответственное мероприятие – в 2010 году в Ханты-Мансийске состоялась 39-ая шахматная Олимпиада. Ожидается, что в период шахматных баталий Ханты-Мансийск примет 180 команд участниц, более 3 000 человек.
В настоящее время правительством автономного округа совместно с Ханты-Мансийской региональной общественной организацией «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа» ведется масштабная работа по подготовке.
Одним из мероприятий стал конкурс на разработку логотипа 44-ой Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года.
«Логотип, сотканный из образов и символов, отождествляющих место проведения игр, всегда будет вызывать в памяти людей эмоции, чувства и впечатления, полученные во время мероприятия. Чем ярче, оригинальней и самобытней будет рисунок логотипа, тем сильнее будет его связь с местом и временем, которые он символизирует», - отметил президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко.
К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, авторские коллективы. От имени несовершеннолетнего участника (до 14 лет) участие в конкурсе принимает его законный представитель.
Конкурс проводится в 2 этапа: до 30 апреля 2018 года – предоставление работ, до 31 мая 2018 года – оценка работ. В состав конкурсной комиссии войдут представители оргкомитета Олимпиады, ФИДЕ, профессиональные художники и дизайнеры.
Правила участия в конкурсе, форма заявки размещены на официальном сайте Федерации шахмат Югры.