Рабочая молодежь со всей России соберется на юбилейном форуме в Сургуте

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Ровно неделя остается до V Всероссийского форума рабочей молодежи в Сургуте. С 23 по 26 ноября в экономической столице округа соберутся 250 профильных специалистов со всей России. Главной площадкой проведения форума станут Сургутский государственный университет и учебный центр Сургутнефтегаза.
В день открытия участники посетят ведущие промышленные предприятия в Сургуте и смогут принять участие в мероприятиях регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Начиная с 24 ноября форумчан ждет насыщенная образовательная программа по четырем направлениям. Главной учебной площадкой станет блок «Наставничество», среди малых площадок направления «Управление сообществами», «Медиапространство», «Проектное мышление». За дни форума им предстоит работа в группах по направлениям, участие в семинарах, мастер-классах и культурно-спортивных мероприятиях.
Одной из масштабных панельных дискуссий станет встреча с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорем Холманских, Губернатором Югры Натальей Комаровой, руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым и Героями Труда Российской Федерации.
Учредителями Форума являются Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр» и Администрация города Сургута.
Адрес исполнительной дирекции: Российская Федерация, 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 313, телефон 8 (3467) 318-215. Электронная почта Форума: forumugra@mail.ru.
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»