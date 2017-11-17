Рабочая молодежь со всей России соберется на юбилейном форуме в Сургуте

  • Русский
Рабочая молодежь со всей России соберется на юбилейном форуме в Сургуте

Ровно неделя остается до V Всероссийского форума рабочей молодежи в Сургуте. С 23 по 26 ноября в экономической столице округа соберутся 250 профильных специалистов со всей России. Главной площадкой проведения форума станут Сургутский государственный университет и учебный центр Сургутнефтегаза.

В день открытия участники посетят ведущие промышленные предприятия в Сургуте и смогут принять участие в мероприятиях регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Начиная с 24 ноября форумчан ждет насыщенная образовательная программа по четырем направлениям. Главной учебной площадкой станет блок «Наставничество», среди малых площадок направления «Управление сообществами», «Медиапространство», «Проектное мышление». За дни форума им предстоит работа в группах по направлениям, участие в семинарах, мастер-классах и культурно-спортивных мероприятиях.

Одной из масштабных панельных дискуссий станет встреча с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорем Холманских, Губернатором Югры Натальей Комаровой, руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым и Героями Труда Российской Федерации.

Учредителями Форума являются Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр» и Администрация города Сургута.

Адрес исполнительной дирекции: Российская Федерация, 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 313, телефон 8 (3467) 318-215. Электронная почта Форума: forumugra@mail.ru.

Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры