Жители округа могут сделать подарок Югре

- Русский
10 декабря Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре исполнится 87 лет. Ко Дню образования региона приурочен ряд мероприятий, участие в которых смогут принять все югорчане.
Так, с 8 по 10 декабря желающие смогут посетить XXII окружную выставку-форум «Товары земли Югорской». Она традиционно будет работать на базе выставочного центра «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске.
Кроме того, состоится торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, а также наград и почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа.
Всю информацию о праздничных мероприятиях можно узнать на специальном сайте http://деньюгры.рф. Здесь же размещены интересные факты из истории региона, а также конкурсы и акции.
Так, например, участники акции «Сделай подарок Югре» в качестве «подарков» могут представить фотоизображение рисунков, видеозаписи творческих выступлений, танцевальных постановок и флешмобов, аудиозаписи произведений устного, художественного творчества, музыкальных и иных работ, имеющие прямое отношение к нашему округу и исполненных (выполненных) самостоятельно.
Также жителям предлагается принять участие в фотоконкурсе, куда можно представить:
- фотоматериалы с личным участием в спортивных мероприятиях и акциях, работы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также материалы о первых попытках обучиться новому виду спорта, коллективных, семейных занятиях спортом в номинации «За здоровый образ жизни»;
- фотоматериалы об участии в экологических мероприятиях и акциях, позитивном опыте взаимодействия человека с природой в номинации «Сохраним природу Югры».
На сайте можно узнать, что о нашем округе говорят выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта Югры, России и мира.