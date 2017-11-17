Руководители департамента финансов и аппарата губернатора Югры отчитались перед общественниками об итогах деятельности за 2017 год

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Директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина отметила, что бюджет автономного округа сбалансирован, долговая нагрузка находится на низком уровне. В бюджете сохранен резервный фонд в объеме 5 млрд рублей, обеспечены все принятые бюджетные обязательства, в том числе вытекающие из Указов Президента Российской Федерации от 2012 года.
Эффективное управление региональными финансами ежегодно отмечается Минфином России. Югре присвоена I степень, характеризующая высокое качество управления региональными финансами. Также по оценкам консалтинговой компании PwC Югра входит в тройку субъектов - лидеров в части реализуемых полномочий в области налоговой политики.
По словам руководителя ведомства, на текущую дату бюджет автономного округа на 2017 год, с учетом внесенных в него изменений в течение года, утвержден по доходам в сумме 179,7 млрд рублей, по расходам в сумме 197,1 млрд рублей, с дефицитом бюджета в сумме 17,4 млрд рублей.
В ходе обсуждения было отмечено, что реализуемая налоговая политика по-прежнему нацелена на динамичное поступление доходов в консолидированный бюджет автономного округа. Она направлена на создание справедливой налоговой нагрузки для граждан и бизнеса, поддержку реального сектора экономики в сложной экономической ситуации.
Запланированные на 2017 год мероприятия по росту доходов в бюджет автономного округа позволили привлечь дополнительные поступления по налоговым и неналоговым доходам, реализованы меры по оптимизации расходов. Высвобожденные средства направлены на реализацию приоритетных, социально значимых мероприятий.
«Основными приоритетами расходов бюджета остаются обеспечение доступности и качества общего образования, развитие здравоохранения, выполнение принятых социальных обязательств, улучшение жилищных условий населения, реализация мероприятий по развитию сети автомобильных дорог», - отметила Вера Дюдина.
Руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора Югры Ольга Белоножкина также доложила о результатах деятельности за 2017 год. По ее словам, в текущем году в адрес губернатора и правительства автономного округа поступило 7454 письма и электронных сообщения. Губернатором и первыми заместителями за отчетный период проведено 68 личных приемов, на которых принято 177 граждан.
«Все обращения граждан внимательно рассматриваются. Работа строится в тесном взаимодействии с муниципалитетами. Обратная связь позволяет понимать, какие именно направления деятельности вызывают у населения особые нарекания. В соответствии с этим органы местно управления обращают большее внимания на те, или иные вопросы, - отметила Ольга Белоножкина. – Проанализировав все поступившие обращения, мы видим, что на сегодняшний день актуальными для жителей Югры по-прежнему остаются вопросы переселения из ветхого жилья, улучшения жилищных условий, оплаты и предоставления коммунальных услуг, содержания общедомового имущества, благоустройства городов и поселков, придомовых территорий. Несмотря на то, что в 2017 году число обращений граждан уменьшилось на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, активность югорчан по-прежнему остается высокой. У нас есть еще сферы деятельности, где необходимо применить компетентные действия муниципалитетов».
Ольга Белоножкина отметила активное взаимодействие муниципалитетов с правительством, и поблагодарила их за работу. Руководитель ведомства подчеркнула, что в этом году было рассмотрено рекордное количество ходатайств о награждении югорчан. Отличные результаты работы показали все отделы ЗАГС. По данным опросов, их деятельностью на 100% удовлетворены жители Югры. Было отмечено, что в текущем году в отделы ЗАГС обратилось на 20% больше югорчан, чем в предыдущем.
Подводя итоги обсуждения, председатель общественного совета при департаменте финансов Югры Эдуард Лебедев отметил в целом хорошие результаты деятельности.
«Критерий любой оценки – удовлетворительно или нет. Мы приняли решение - удовлетворительно. Но за этой оценкой стоит огромнейший труд и губернатора, и сотрудников, - подчеркнул он. – Я помню, когда 20 лет назад принимался и обсуждался бюджет, разгорались невероятные споры. Сейчас все совершенно спокойно. И не только потому, что условия изменились. Более глубоко, вдумчиво, настойчиво стали работать муниципалитеты. Мы знаем, что вся идеология идет от первого руководителя. Поэтому и бюджет хороший. 2017 год заканчивается позитивно. Были небольшие корректировки в меньшую сторону, но это результат санкций и падения цен на нефть. Основные бюджетные средства идут на социальную сферу - медицину, обучение, снос ветхого жилья. И это правильно. Ведь мы все работаем для народа, поэтому и все финансы должны быть направлены на его благосостояние. В этом плане бюджет 2017 года очень хороший»,- подытожил Эдуард Лебедев.