ГСК «Югория» - 20 лет

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17 ноября 2017 года АО Государственная Страховая Компания «Югория» отмечает 20-летний юбилей.
АО ГСК «Югория» основана в 1997 году. Единственным акционером компании является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Сегодня «Югория» — это универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Компания вправе осуществлять деятельность по 20 видам страхования и перестрахованию с использованием 60 различных правил страхования.
Клиентами общества являются 64 тысячи юридических лиц, а также более 1 миллиона граждан.
Региональная сеть компании состоит из 73 филиалов и более 200 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах России.
За двадцать лет деятельности АО ГСК «Югория» заняла достойное место среди лидеров страхового бизнеса. Усилия коллектива компании направлены на обеспечение социальной защищенности и повышение качества жизни людей.
Свои перспективы «Югория» связывает с внедрением более высоких стандартов деятельности, улучшением качества страхового продукта и сервисного обслуживания клиентов.