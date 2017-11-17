ГСК «Югория» - 20 лет

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ГСК «Югория» - 20 лет

17 ноября 2017 года АО Государственная Страховая Компания «Югория» отмечает 20-летний юбилей.

АО ГСК «Югория» основана в 1997 году. Единственным акционером компании является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. 

Сегодня «Югория» — это универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Компания вправе осуществлять деятельность по 20 видам страхования и перестрахованию с использованием 60 различных правил страхования.

Клиентами общества являются 64 тысячи юридических лиц, а также более 1 миллиона граждан.

Региональная сеть компании состоит из 73 филиалов и более 200 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах России.

За двадцать лет деятельности АО ГСК «Югория» заняла достойное место среди лидеров страхового бизнеса. Усилия коллектива компании направлены на обеспечение социальной защищенности и повышение качества жизни людей.

Свои перспективы «Югория» связывает с внедрением более высоких стандартов деятельности, улучшением качества страхового продукта и сервисного обслуживания клиентов.

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры