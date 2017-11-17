Александр Новьюхов предложил внести изменения в закон «О языках коренных малочисленных народов Севера»

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Александр Новьюхов предложил внести изменения в закон «О языках коренных малочисленных народов Севера»

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие во встрече Губернатора автономного округа Натальи Комаровой с представителями некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера.

В мероприятии участвовали президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова, президент молодёжной организации обско-угорских народов Виктор Банк, первый заместитель Губернатора Югры Алексей Шипилов, заместители главы региона Всеволод Кольцов, Алексей Забозлаев и Дмитрий Шаповал.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия общественных организаций коренных народов с органами государственной власти и органами местного самоуправления, профессионально-технической подготовки кадров для сельских территорий, улучшения качества и доступности медицинской помощи в труднодоступных населённых пунктах.

В ходе своего выступления окружной парламентарий рассказал главе региона об итогах заседания Нижнеобского научно-промыслового совета, предложил внести изменения в закон «О языках коренных малочисленных народов Севера» в части утверждения 25% стимулирующей выплаты за знание родного языка.

«Отрадно осознавать, что деятельность общественников не остаётся без внимания главы региона. Такие встречи позволяют синхронизировать деятельность общественных организации и органов власти, дают стимул к ещё более эффективной работе», – отметил член Команды Югры Александр Новьюхов.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Михаила Еремеевского,

помощника депутата Думы  Югры

Александра Новьюхова

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