Югорчане оценивают качество социальных услуг

- Русский
В ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации по проведению независимой оценки качества оказания услуг населению организациями социальной сферы в Югре подведены итоги оценки.
Как сообщила начальник управления социального обслуживания населения департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, охват организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, независимой оценкой качества оказания услуг составляет 100%. По ее словам, в автономном округе обеспечено соблюдение единых методологических подходов и требований, установленных законодательством Российской Федерации, при проведении независимой оценки качества оказания услуг. Предусмотрено общественное обсуждение результатов независимой оценки, что позволяет гражданам высказать мнение относительно экспертных оценок, процедуры проведения независимой оценки, внести предложения по улучшению качества предоставления услуг организациями социальной сферы.
Система независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в автономном округе включает мониторинг проведения независимой оценки качества работы организаций и ведомственный контроль исполнения плана мероприятий по улучшению качества работы организаций, в которых проведена независимая оценка качества работы.
Отметим, что в Югре независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания проводится с 2013 года. В 2017 году в оценке впервые участвовали негосударственные поставщики социальных услуг.
«Общественный контроль является важной инновацией при проведении независимой оценки организаций социального обслуживания Югры, - подчеркнула Тереза Пономарева. - Активное участие общественности в контроле за деятельностью организаций социального обслуживания способствует преобразованиям в этой сфере, принятию управленческих решений по повышению качества работы организаций».
Ежегодно общественный совет при департаменте социального развития Югры утверждает порядок проведения независимой оценки, перечень оцениваемых организаций, критерии и показатели качества их работы, рассматривает результаты независимой оценки и утверждает рейтинги организаций социального обслуживания.
В качестве экспертов привлекаются представители попечительских советов организаций социального обслуживания, граждане-получатели услуг, их родственники. Эксперты дают оценку информационной открытости организаций, доступности условий предоставления услуг, вежливости и компетентности специалистов организации, степени удовлетворенности получателей качеством услуг, а также вносят предложения по улучшению работы организаций.
Граждане имеют возможность выразить свое мнение о качестве оказанных социальных услуг путем телефонного опроса. В 2015 году в таких опросах приняли участие 1015 человек, в 2016 году – 1562 человека. На сайтах в 2015 году заполнили анкеты 2161 человек, в 2017 году – 4983 человека. Всего в 2015-2017 годы выразили свое мнение о качестве оказанных услуг 111 679 человек.
В 2017 году независимая оценка проводилась 5 раз, участвовали 65 организаций социального обслуживания (25 государственных организаций, 40 негосударственных поставщиков социальных услуг).
Рейтинги по результатам независимой оценки сформированы по 3 формам социального обслуживания - стационарной, полустационарной, на дому.
Лидерами рейтингов стали комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» (Сургутский район) - лидер по двум формам обслуживания (полустационарной - 94,66 %; на дому - 94,84 %); дом-интернат для престарелых и инвалидов «Отрада» (Нижневартовск) - лидер по стационарной форме социального обслуживания – 98,56 %.
При этом все 25 учреждений, подведомственных департаменту социального развития Югры, по итогам независимой оценки показали результат от 70 и более процентов. Негосударственные поставщики социальных услуг, впервые участвовавшие в независимой оценке, показали максимальное значение баллов от 50 до 89%.
Планомерная реализация мероприятий в рамках независимой оценки позволила повысить позицию Югры в сфере социального обслуживания в рейтинге субъектов Российской Федерации с 8 места в 2015 году до 4 места в 2016 году.