В Югре запущено в эксплуатацию новое месторождение

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Дмитрий Медведев совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера месторождений Западной Сибири. Также вместе с председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным глава региона и глава Правительства РФ осмотрели технологические объекты Центрального пункта сбора нефти.
Сегодня Эргинский кластер один из самых перспективных в Западной Сибири. Он состоит из пяти месторождений: Эргинского участка, Кондинского, Чапровского, Западно-Эргинского и Ендырского месторождений. Начальные извлекаемые запасы нефти Эргинского кластера составляют 259 млн т., 90% из них — трудноизвлекаемые.
Ранее интерес к Эргинскому месторождению проявляли «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», ННК и консорциум РФПИ и арабского фонда Mubadala. Победителем аукциона на Эргинское месторождение в Югре стала «Роснефть».
Группа месторождений «Конданефти» находится в 100 километрах от одного из ключевых активов «Роснефти» - Приобского месторождения — и примыкает к Эргинскому месторождению.
Извлекаемые запасы углеводородов АО НК «Конданефть» по состоянию на 01.01.2017 года составляют С1 36,283 млн.т, С2 112,1 млн.т.