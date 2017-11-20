В Югре завершила работу ежегодная Туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2017»

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Четыре тысячи человек посетили туристскую выставку - ярмарку «ЮграТур 2017», прошедшую в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» окружной столицы. Об этом рассказал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в ходе итоговой пресс-конференции.
Он также отметил, что выставка проходит в Югре в шестнадцатый раз, и из года в год набирает популярность. В округе большой потенциал и многие эксперты, которые работают на выставке, это подчеркивают.
«Это очень важно для нас, для понимания, как в дальнейшем развивать туризм. Сегодня все знают, что Югра – это территория большой нефти, но не все знают, что Югра – это и красивая природа, флора, фауна, богатые национальные традиции. В любом муниципальном районе автономного округа можно развивать сферу туризма. Порядка 30 туров выходного дня у нас уже «упакованы». Сегодня задача каждого муниципалитета продолжать работу в этом направлении. Нужно найти «изюминку», которая может привлечь туристов и продолжать развивать туры выходного дня. Например, в Октябрьском районе существует единственный в Югре храм каменной постройки, возведенный несколько веков назад. Это многим может быть интересно. В другом муниципалитете развивается «Ойл-туризм», оказывается, многие хотят знать, как добывается нефть в регионе. Каждая территория - уникальна», - отметил Алексей Забозлаев.
Отметим, что спикерами пресс-конференции также стали исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Василий Дудниченко и федеральные эксперты в сфере развития туризма, приехавшие на «ЮграТур 2017» из других регионов России.
Подробно участники пресс-конференции обсудили перспективы развития туризма на территории Приполярного Урала в Березовском районе. Было отмечено, что наш регион вошел в концепцию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». Эксперты отметили, что главным для региона станет создание и укрепление туристской инфраструктуры, так как федеральная целевая программа — это очень действенный инструмент для развития.
«У Югры есть большой потенциал, в частности у Березовского района. Необходимо придумать эффективную модель, которая позволит не только Березовскому району, но и примыкающим территориям стать некоторым локомотивом определенного вида туризма флагманского на данной территории», - отметила эксперт из Пскова Владислава Вишневская.
Продолжая тему развития туристических маршрутов в Березовском регионе, исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Василий Дудниченко отметил, что туроператоров волнует вопрос создания сети самых разных гостиниц.
«На ярмарке мы подробно обсуждали перспективы туризма Березовской зоны. Сегодня есть необходимость создания гостиничной инфраструктуры, развития придорожного сервиса. Отдельной темой прозвучала потребность в развитии речного туризма. Есть много предложений».
«Туристический продукт может быть упакован на самый разный кошелек. Приполярный Урал красив во все времена года, это отмечают все, кто хоть раз там побывал. Интерес к нему растет. В рамках развития этого кластера основная задача – развивать инфраструктуру», - подчеркнул Алексей Забозлаев.
Подводя итоги «ЮграТур 2017» эксперты подчеркнули, что по двум направлением туризма Югра может стать лидером на территории страны. «Первое – этнотуризм. Он эксклюзивный. У вас ему уделяется большое внимание. Второе. Ханты-Мансийск уже заслужил репутацию комфортного города, города событийного туризма. Я объехал всю Россию, и могу утверждать, что далеко не в каждом городе России можно увидеть такую приятную и гостеприимную инфраструктуру»,- отметил Президент национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор издания «Живая карта России» Олег Алексеев.
Эксперт, директор Центра развития образовательных и социальных проектов «Аура» города Калининграда Светлана Нигматуллина отметила, что развивая туризм, в Югре не забывают о создании условий для людей с ограниченными возможностями, и в этом автономный округ заметно отличается от других регионов.
«Мы однозначно будем организовывать туры из Калининграда в Югру, у вас есть много интересного, того что не увидишь нигде больше. Один только настоящий белый, пушистый снег чего стоит! Я им любовалась все три дня», - рассказала эксперт.
Напомним, выставка-ярмарка «ЮграТур» проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года. География участников выставки охватывает города и районы Уральского федерального округа. За последние пять лет «ЮграТур» приобрела международный характер.
Ежегодно в рамках церемонии закрытия выставки-ярмарки «ЮграТур» проводится награждение лауреатов конкурсов событийного туризма и «Лидеры туриндустрии Югры».
В 2017 году «Лучшей туристической базой» назван Сургутский горнолыжный комплекс «Каменный мыс».
В категории «Лучшее этнографическое стойбище» отмечена община Чуэльско-Ветляховская (Белоярский район).
В номинации «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик, инструктор-проводник» стала Самоловова И.Ф., экскурсовод туристской компании ООО «ЮграМегаТур», г. Ханты-Мансийск.
В номинации «Лучшая гостиница» - организация ООО «ЮграСнег» гостиница «Миснэ», г. Ханты-Мансийск.
В номинации «Лидер событийного туризма Югры 2017 года» лауреатом I степени стала администрация Нефтеюганского района.
В номинации «Идея туристского события Югры 2018 года» дипломом первой степени отмечено НКО «Союз турпредприятий Югры» города Ханты-Мансийска.
В номинации «Туристское событие Югры 2018 года» дипломом первой степени отмечен «Дворец искусств» города Нижневартовска.
Сертификатом на получение гранта в форме субсидии из бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма награжден предприниматель из Нижневартовска Василий Решетарь. Он разработал проект «Развитие деятельности действующего предприятия в области внутреннего въездного туризма в Югре, который предполагает приобретение экскурсионного автобуса, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Награды победителям вручил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.
«Выставка набирает обороты каждый год. Мы очень рады нашим гостям и экспертам. После таких встреч, дискуссий мы понимаем, в каких направлениях нужно двигаться, как минусы превращать в плюсы» - сказал он на церемонии награждения.
Заместитель губернатора подчеркнул, что в этом году столица автономного округа Ханты-Мансийск стал Новогодней столицей России. Старт этому мероприятию уже дан. Пришедшие на выставку главные новогодние символы Дед Мороз и Снегурочка пригласили всех участников и гостей ярмарки на празднование Нового года.