Татьяна Гоголева: «Сегодня университет – мощный образовательный центр подготовки педагогических и научных кадров»

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Депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Гоголева приняла участие во Всероссийском съезде учителей родного языка коренных народов Севера.
В Санкт-Петербурге на базе РГПУ им. Герцена прошёл первый Всероссийский съезд учителей родного языка, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Организаторами съезда выступили Министерство образования и науки РФ, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия), РГПУ им. А.И. Герцена.
Татьяна Гоголева в своём приветствии поблагодарила коллектив РГПУ им. Герцена, отметив, что сегодня университет – не только современное учебное заведение, занимающее значимое место среди педагогических вузов России, но и мощный образовательный центр подготовки педагогических и научных кадров для коренных жителей Севера». Она также проинформировала делегатов о вкладе депутатов Государственной Думы в решение вопросов повышения качества образования северных народов.
В первый день съезда делегаты работали в пяти тематических секциях. Второй день был посвящён проектированию Концепции преподавания родных языков, литературы и культуры коренных народов Севера.
В рамках съезда состоялось учредительное собрание по созданию Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
На встрече с Татьяной Гоголевой исполняющий обязанности ректора РГПУ им. Герцена Сергей Богданов представил проект создания Всероссийского (межрегионального) научно-образовательного ресурсного центра развития и модернизации образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на базе РГПУ им. Герцена. Депутат обсудила с руководителем университета вопросы открытия подготовительных отделений для коренных жителей Севера и дополнительного материального обеспечения студентов из числа северных народов. Также Татьяна Гоголева встретилась со студентами РГПУ им. Герцена, которые приехали учиться из Югры.
Вопросы сохранения родных языков и обеспечения доступности образования для коренных народов Севера постоянно находятся в поле зрения парламентария. Так, на прошлой неделе состоялась встреча Татьяны Гоголевой с Министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, в ходе которой была достигнута договорённость о совместной работе по внесению изменений в законодательство в целях усовершенствования системы подготовки кадров из числа северных народов. Они обсудили вопрос восстановления государственного обеспечения студентов, расширение перечня образовательных учреждений по подготовке профессиональных кадров в области родных языков, самобытной культуры и традиционной хозяйственной деятельности.
Отметим, что Организацией Объединенных Наций 2019 год объявлен Годом родных языков коренных народов мира и к этому времени должны быть приняты конкретные меры для улучшения ситуации в обсуждаемой сфере.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Оксаны Рыжковой,
помощника депутата Государственной Думы ФС РФ
Татьяны Гоголевой