В Думе Югры состоялось заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера

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Заседание прошло под председательством вице-спикера окружного парламента – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина. В совещании участвовали окружные парламентарии Руслан Проводников, Александр Новьюхов и Александр Филипенко. На мероприятие были приглашены представители Департамента финансов автономного округа, Департамента недропользования и природных ресурсов, Департамента образования и молодёжной политики.
Ассамблеей, прежде всего, был рассмотрен проект закона о региональном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. С информацией по данному вопросу выступила заместитель директора Департамента финансов автономного округа Татьяна Урсу. Она освятила вопросы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». Так, на финансовое обеспечение государственной программы в 2018 году предусмотрено порядка 96,6 млн. рублей, на плановый период 2019-2020 годов финансирование предусмотрено в аналогичном объёме.
Согласно имеющейся в Ассамблее информации, существует потребность в дополнительном финансировании программы: в текущем году необходимо порядка 13 млн. рублей, на последующий трёхлетний период ежегодная потребность составляет более 34 млн. рублей. По словам Татьяны Урсу, в текущем году при корректировке бюджета планируется выделить дополнительные средства на данную государственную программу в соответствии с имеющейся потребностью, рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств на следующий период будет возможным в случае поступления дополнительных доходов в бюджет автономного округа.
Татьяна Урсу также остановилась на объёмах финансирования государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» в части обеспечения жильём граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. На финансирование соответствующего программного мероприятия в проекте бюджета предусмотрено по 70 млн. рублей ежегодно. Кроме того, по её словам, начиная с 2018 года в части обеспечения жилищных гарантий молодых семей и граждан из числа коренных малочисленных народов Севера на реализацию программы планируется привлекать также средства программы «Сотрудничество».
На заседании Ассамблеи депутаты также заслушали информацию о внесении изменений в постановление регионального Правительства о государственной программе Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы». С информацией по данному вопросу выступил заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Александр Комиссаров.
Подробно обсудив предлагаемые изменения, парламентарии обратили внимание, что в госпрограмме «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» на весь период реализации программы не предусмотрено финансовое обеспечение на предоставление грантов в виде субсидий для реализации проектов и программ, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности.
По сведениям Департамента, финансирование данного направления было снято в 2012 году в связи с сокращением объёмов финансирования целевой программы на 30%. При этом данное мероприятие было сохранено в государственной программе на период 2016 – 2030 годов с нулевым финансированием во исполнение перечня поручений Президента РФ.
Рассмотрев предлагаемые изменения, Ассамблея предложила при распределении дополнительных доходов бюджета автономного округа, в том числе, предусмотреть финансирование на предоставление указанных грантов.
Также на заседании Ассамблеи была рассмотрена информация о реализации законов автономного округа, регулирующих вопросы молодёжной политики, образования, пользования участками недр местного значения на территории Югры.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Галины Краснухиной,
советника заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Еремея Айпина