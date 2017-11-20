Ежегодное обращение Губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности

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Добрый день, дорогие югорчане, уважаемые коллеги, вся Югра!
В основу моих предложений о приоритетах на 2018 год положена следующая мысль Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Если посмотрим в историю, то убедимся, что когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед и достижений, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями и распадом, с бедами и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями и общенациональной бедой».
Многовековая история Югры является этому лучшим подтверждением. В 2018 году - 825-летний юбилей первого упоминания о Югре и зарождения государственности на югорской земле в русских исторических летописях. История Югры – это история мирного сосуществования и развития на основе единства коренных народов Севера, русских, других народов, приезжавших обустраивать Югру, принявших наши законы, традиции и уклад. В этом главное условие наших успехов.
В преддверии юбилея в 2017 году завершена актуализация региональной Стратегии развития до 2030 года. Главный приоритет остался неизменным – повышение качества жизни населения через формирование новой модели инновационной и конкурентоспособной экономики.
Согласно итогам 2016 года, по социально-экономическому положению автономный округ занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Уральском федеральном округе.
Основа устойчивого развития региона – адресная работа с инвесторами. Задачами инвестиционной политики на 2018-2020 годы назову развитие системы проектного финансирования с приоритетом на импортозамещение, создание условий для «цифровой» экономики при государственной поддержке, внедрение технологий бережливого производства.
В следующем году начнется реализация сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства. Реестр «дорожной карты» содержит 18 мероприятий и достижение 46 целевых показателей.
Одной из основ сервисной модели поддержки и развития бизнеса с 2018 года должны стать многофункциональные центры для юизнеса.
Запланировано преобразование автономного учреждения Югры «Технопарк высоких технологий» в промышленный технопарк. Эта структура, сеть индустриальных парков, промышленных кластеров, испытательных полигонов – плацдарм для формирования новых рынков Национальной технологической инициативы.
Регион-первопроходец становится регионом-проводником с еще одной общероссийской специализацией Югры, обеспечивающей технологическое, транспортно-логистическое, кадровое Северное арктическое движение России.
Сложилась возможность формирования нового межотраслевого кластера «Техника и технологии для Севера». В 2018 году запланированы субсидии на возмещение части затрат по созданию и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, запуск инвестиционных проектов по строительству объектов образования, спорта, теплоснабжения и обращения с отходами на основе концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.
Начал работу фонд развития промышленности Югры, аккредитованный на федеральном уровне. С 2018 года вступит в силу новая региональная программа развития промышленности. Поручаю Департаменту промышленности Югры в первом полугодии 2018 года ввести в эксплуатацию карту промышленности с инвестиционными предложениями по каждому муниципалитету.
Общий анализ тенденций развития отраслей промышленности в регионе позволил сформировать портфель из 65 инвестиционных ключевых проектов ёмкостью больше 130 миллиардов рублей. Это проекты в сфере машиностроения, нефтегазопереработки, агропромышленного и лесопромышленного комплекса, производства строительных материалов, промышленной инфраструктуры. Часть проектов будет реализовываться компаниями «Газпром нефть», «Лукойл», «СИБУР».
Уважаемые земляки!
Промышленность, в том числе нефтегазодобывающая отрасль, составляет хребет нашей экономики. Югра – энергетическое сердце России!
На протяжении веков наш регион был источником уникального экспортного ресурса, который во многом обеспечивал благосостояние Руси, а затем Российского государства. Это - пушнина, которая ценилась во всем мире. Как говорят историки, если у нас один соболь стоил 1 рубль, в Москве уже 10 рублей, в Европе - 20. Сейчас это нефть, газ. Именно в отношении этой отрасли, ее эффективного развития мы ведем в сотрудничестве с Правительством Российской Федерации, депутатами Государственной и окружной дум, нефтегазовыми компаниями большую работу. Так, законопроект, выработанный по итогам этой совместной работы, выверенный со всеми заинтересованными участниками в ходе недавнего визита Дмитрия Анатольевича Медведева в наш регион, сегодня будет рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации.
«Важно – сохранить устойчивость развития нефтяной отрасли». Такую задачу ставит глава нашего государства! Это ориентирует нас на обеспечение прироста запасов нефти, сохранение динамики развития отрасли.
Решения, принятые нами в 2017 году для поддержки масштабного проекта освоения баженовской нефти, получившего в 2017 году статус национального проекта, в том числе обнуление налога на имущество организаций для проекта «Бажен», позволят к 2030 году нарастить уровень годовой добычи нефти до 15 млн. тонн.
Экономика, добыча ресурсов – драйверы, основа повышения качества жизни. При этом главная цель – забота о людях, о качестве их жизни в регионе. Эти приоритеты заложены в бюджете на три года, над которым сейчас работают депутаты Думы автономного округа. Подчеркну. Как и прежде, большая часть расходов бюджета Югры – это вложения в человеческий капитал.
Меры социальной поддержки получат почти 400 тысяч югорчан. Наибольшая доля среди получателей социальных выплат - семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В 2018 году на эти цели запланировано 7,6 млрд. рублей, в том числе на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, родившимся в Югре в период с 1993 до конца текущего года и живущим в регионе.
Еще одно направление наших инвестиций в человека - бюджетные вложения в качество среды городов и поселений. Первый год реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» завершен. Это хороший пример того, какой эффект дает объединение усилий.
Большой потенциал развития благоустройства сосредоточен в инструментах инициативного бюджетирования. Наш регион – в числе первых по участию граждан в софинансировании таких проектов. Это работа, в которой важен и ценен вклад каждого. Не могу не упомянуть о сургутянине, ученике 2 класса Артёме Лобанове, который получил специальный приз в конкурсе «Благоустройство будущего» за проект по благоустройству, сделанный собственными руками из конфет. И о землячке Артёма, Людмиле Фоминой, которая передала мне во время общественной приемки работ по благоустройству в Сургуте написанное по этому поводу стихотворение. В нем говорится:
«Дом дорог лишь тогда, когда в него руками
Душой и сердцем ты добро вложил,
Тогда храним, жалеем, ценим сами.
Для добрых дел Господь добавит сил».
Добавим сил и средств на это направление и в 2018 году. Личный пример названных мною и тысяч других наших земляков – это базис для реализации концепции формирования новых стандартов городской среды.
В следующем году заработает еще один инструмент поддержки жителей муниципалитетов – единая коммунальная субсидия. Это важный барометр, по которому правительство будет оценивать компетентность и эффективность исполнения главами территорий своих полномочий по обеспечению безопасной и бесперебойной работы ЖКХ. При этом субсидия будет стимулирующей для передовиков, так как в ней заложено правило: навел порядок в коммунальном хозяйстве - можешь использовать высвобожденные средства на другие цели в системе ЖКХ. Без сокращения субсидии. Прошу глав сконцентрироваться на максимально эффективном использовании этого механизма в интересах жителей, а граждан – обеспечить общественный контроль за его реализацией.
Еще один индикатор качества жизни - дороги. Беспрецедентная ремонтная кампания 2017 года решает задачу по снижению доли ненормативных дорог опережающими темпами. Следующий шаг, к которому подталкивает нас жизнь, трагедии на дорогах, - внедрение интеллектуальных транспортных комплексов. Поручаю Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, главам муниципальных образований обеспечить в 2018 году эту работу с использованием современных инструментов достижения безопасности и порядка на дорогах, ликвидировав в первую очередь очаги повышенной опасности. Это позволит сформировать новую культуру поведения, самоорганизации, ответственности участников дорожного движения.
Уважаемые земляки!
Приоритетным и защищенным направлением наших инвестиций в человека остаются вложения в образование и здоровье югорчан.
В 2017 году началась реализация пилотного проекта по использованию доказательной медицины как основы для принятия врачебного решения. В следующем году, по итогам апробации системы принятия решений в пилотных поликлиниках, Департаменту здравоохранения необходимо обеспечить её тиражирование во всех учреждениях здравоохранения. Информационные технологии должны стать средством формирования баз данных, инструментом, помогающим установить диагноз и помочь определить технологию лечения пациента.
В 2018 году Департамент здравоохранения Югры должен реализовать проект «Бережливая поликлиника» на всей территории автономного округа. Необходимо беречь время пациентов, оперативно готовить необходимые справки, рецепты, своевременно обследовать пациентов даже в самых отдаленных населенных пунктах автономного округа.
О приоритетах в образовании.
Наша система образования должна работать так, чтобы выпускники могли совершить прорывы в науке, экономике, управлении, чтобы каждый из них обладал широким набором компетенций.
В обновленной Стратегии-2030 заложены приоритеты этой работы - реализация образовательных мероприятий национальной технологической и национальной предпринимательской инициатив; формирование системы «обучения в течение всей жизни»; развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг; повышение качества услуг дополнительного образования и их доступности для детей с особенностями развития. Эта работа должна вестись при постоянном участии профессионального сообщества и общественности.
При этом не могу не упомянуть еще об одной цели системы образования, новой для нашей Стратегии-2030 - повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных ценностей, принципов духовно-нравственного развития, молодежной и национальной политики, культурно-просветительской деятельности. Это приоритеты, которые поддержали тысячи югорчан в ходе общественного обсуждения плана мероприятий по проведению в Югре Десятилетия детства. Отвечая на запрос граждан, поручаю выделить в специальную задачу и подпрограмму государственной программы развития образования в Югре поддержку таких проектов.
Уважаемые депутаты, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления!
Работа, проведенная при актуализации нашей Стратегии, в ходе встречи с жителями муниципалитетов показала. Общество сформировало запрос на повышение эффективности власти. А самое главное – на партнерство с населением как условие общественно-политической стабильности.
Естественное стремление людей к стабильности стимулирует процессы самоорганизации общества, развитие новых социальных структур.
В этой связи нацеливаю Вас на следующие приоритеты работы.
Первое. Особое внимание необходимо обратить на ресурс территориального общественного самоуправления – форму непосредственного участия населения в совместном с властью решении вопросов жизнедеятельности. Главам муниципалитетов совместно с Советом муниципальных образований Югры и Департаментом внутренней политики автономного округа необходимо в первом квартале 2018 года разработать и утвердить концепцию развития ТОС в автономном округе.
Второе. Одной из стратегических задач вижу повышение качества государственного и муниципального управления. Сегодня нам нужны управленческие команды нового формата. Данный запрос определяет необходимость совершенствования подходов к отбору людей на службу в органах власти.
В Югре создана система образовательных программ, и мы намерены работать с их участниками, формируя Молодежную лигу управленцев региона. Эта своего рода «Лига чемпионов» - победителей различных конкурсов и обучающих проектов станет основой новой модели формирования кадрового резерва, создаст профессиональные лифты для перспективных и талантливых специалистов.
Поручаю департаменту образования и молодежной политики совместно с Департаментом государственной гражданской службы сформировать и ежегодно пополнять единую базу Молодежной лиги управленцев Югры. Югорчане, вошедшие в данный рейтинг, должны получить преимущества при поступлении в вузы региона по профильным направлениям, в дальнейшем – быть принятыми на государственную службу. В 2018 году победители молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» будут конкурировать за возможность занять руководящий пост в одном из департаментов Правительства автономного округа. Для этого поручаю ввести «плавающую» ставку заместителя директора с возможностью ее передачи в исполнительные органы государственной власти Югры.
Третье. В течение нескольких десятилетий в период освоения на территории Югры выросли десятки новых населённых пунктов. Их создание связано с развитием нефтегазодобывающей отрасли. Сегодня существует потребность модернизации подходов в пространственном развитии региона. Один из инструментов решения этой задачи – агломерационные процессы.
Если обратиться к истории, то такой подход не будет для нас новым. Города Югры издревле тяготели к агломерациям. Вспомним знаменитое Кодское, Казымское, Сосьвинское и другие княжества. Поселения объединялись для защиты, для развития выгодного обмена и торговли. Такие же факторы лежат в основе современных стимулов к более тесной кооперации городов и поселков Югры. Они направлены на повышение уровня качества жизни людей, необходимы для развития территории.
В этой связи задача на 2018 год - создание правовых основ, структуры построения и управления агломерационными процессами в Югре, в первую очередь как формы межмуниципального договорного сотрудничества в сопровождении Правительства автономного округа. Отдельного решения требует сценарное развитие агломерационных территорий – лидеров и территорий, объективные особенности которых - традиционный образ жизни, культура малочисленных народов Севера.
В интересах жителей Югры считаю необходимым обосновать отдельные подходы к развитию территорий, объективные особенности которых не укладываются в общую логику агломерационного развития. Очевидно, что государственные гарантии сохранения традиционного образа жизни, культуры и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера скорее противоречат подобным тенденциям объединения территорий.
В этой связи поручаю Департаменту экономического развития Югры разработать систему мониторинга состояния экономико-демографических перспектив, удаленных и труднодоступных населенных пунктов. На основании данных такого наблюдения определить территории с альтернативными агломерационному сценарию развития. Либо сформировать условия для их интеграции в общие процессы при наличии у населения соответствующего объективного и осознанного запроса.
Дорогие югорчане! Уважаемые земляки!
Югра имеет огромный опыт взаимодействия представителей различных культур и религий по обустройству совместной жизни на общей, единой территории. С 1959 года население региона выросло более чем в 13 раз. Автономный округ стал домом для представителей более 120 национальностей! Универсальными ценностями для югорчан являются идеи открытости, взаимовыручки, бережного отношения к природным богатствам региона. Отдельное место занимает самобытная культура коренных малочисленных народов Севера - один из узнаваемых и любимых брэндов нашего региона.
Это мирное сосуществование культур и народов опирается на глубокие исторические корни. Когда-то территория современной Югры служила прибежищем для народов, которые не захотели покориться кочевникам, предпочли созидание вечным походам и войне, уходили волна за волной на Север от гуннов, тюрков, монголов. Югра принимала всех, несмотря на различия культур и языков ковала из них одну сплоченную общность. Именно так на историческую сцену вышли предки обских угров. Кстати, одно из образовавших их племен, как считают ученые, носило имя Сибирь и дало имя той территории, на которой мы живем. Сибирь - это земля свободолюбивых и сильных, тех, кто ценит людей за поступки, а не то, к какой нации принадлежит совершивший их человек.
Сегодня задачи по сохранению гражданского, межнационального мира и согласия требуют продолжения совместной работы на постоянной основе. Среди приоритетов - повышение роли национально-культурных, религиозных организаций, а также местного самоуправления в гармонизации этноконфессиональных отношений.
Поручаю главам муниципалитетов актуализировать программы действий в сфере государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Каждый ориентир, пункт данных программ должен быть сверен с местными национальными сообществами, с национально-культурными автономиями, с религиозными организациями традиционных конфессий. Необходимо заручиться согласием жителей в том, что именно эти системные и комплексные решения обеспечат сохранение межнационального согласия и баланса.
Условие выполнения этой задачи - основанная на общественном порядке и гражданском согласии общественно-политическая стабильность в регионе. Именно уровень согласия в социальной, экономической, политической сферах определяет благополучие, целостность и положительную динамику развития общества!
Это достигается совместными действиями государства, основных политических, социальных и гражданских институтов, в единстве народов России.
В этой связи обращаюсь к Вам, дорогие земляки! Весной 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Считаю, что именно в год президентских выборов гражданское согласие приобретает особое значение, консолидируя нас.
Опираясь на мнение югорчан, результаты общественного обсуждения, предлагаю 2018 год, год 25-летия Конституции Российской Федерации объявить Годом гражданского согласия! Вспомним герб нашей страны. Три короны, которые венчают головы орла, издревле, начиная с герба Русского царства, символизируют Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Причем центральная корона, которая объединяет головы орла, – наша, сибирская. Югра и Сибирь веками служили точкой единения, идеологической «сборки» нашей страны, наши земли, в силу суровой природы, могли быть освоены лишь смелыми, сильными, объединенными общей идеей людьми. Наша идея – благополучие Югры и России. Именно с нее начинается наше гражданское согласие, каждое дело, каждый успех.