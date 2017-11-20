Делегация мастеров Югры приняла участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая»

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Делегация мастеров Югры приняла участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая»

16-18 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся VI Международный культурный форум.  В рамках   форума   в Большом зале Санкт-Петербургской художественной промышленной Академии имени А.Л. Штиглица прошёл Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая».

На конкурсе работали мастера в следующих номинациях: гончарство, глиняная игрушка, резьба по дереву, ткачество поясов, художественная обработка бересты, плетение из лозы, лоскутное шитьё, текстильная кукла, печать по ткани. Организаторы конкурса - Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова, Санкт-Петербургская художественно-промышленная Академия имени А.Л. Штиглица, партнеры - Российский этнографический музей, Ассоциация «Народные художественные промыслы России».

Основная цель проекта – презентация Всероссийского конкурса «Русь мастеровая» в рамках программы секции «Нематериальное культурное наследие и народное творчество» Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Основными задачами конкурса являлись: освещение, пропаганда и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного и народного искусства, поощрение народных мастеров Российской Федерации, выявление лучших народных мастеров, добившихся наибольших успехов в своем творчестве в текущем году.

В 2017 году «Окружной Дом народного творчества» и Югра в целом впервые представляли мастеров на Всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»: в номинации «текстильная кукла» – Надежду Гришкину (с. Тугияны, Белоярский район), в номинации «художественная обработка бересты» – Ирину Молданову (с. Казым, Белоярскийц район). Темой конкурса стал девиз «Классика Санкт-Петербурга», которая обозначилась в названиях конкурсных работ наших мастериц: текстильная кукла - «Богиня Акань – Богиня Победы», берестяной туес - «Реки и каналы Санкт-Петербурга». Оценивались и представленные выставочные экспозиции каждого мастера. По итогам конкурса, который длился для каждой участницы шесть часов, Надежда Гришкина была отмечена   Специальным дипломом, а Ирина Молданова стала победителем конкурса, обладателем «Золотой медали».

Отметим, что обе участницы  являются членами «Союза мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры», обладателями квалификации «Мастер народно-художественных промыслов Югры».

Творчество наших мастериц вызвало неподдельный интерес членов экспертного жюри, участников и гостей конкурса. Отмечались самобытность, природная красота традиционной художественной культуры Югры.  

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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