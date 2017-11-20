В Окружном Доме народного творчества состоялся семинар-прктикум «Историко-культурное наследие переносного жилища – чума»

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17-19 ноября 2017 года в Окружном Доме народного творчества состоялся семинар-практикум «Историко-культурное наследие переносного жилища – чума»
Семинар-практикум проводился с целью сохранения и популяризации объекта историко-культурного наследия обских угров – переносного жилища-чума, консолидации мастеров нематриального и материального культурного наследия коренных малочисленных народов Югры, развития межкультурного сотрудничества и взаимодействия в деле сохранения и защиты самобытности традиционной культуры народов Югры
С приветственным словом перед участниками семинара-практикума выступили Советник первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры Надежда Савина, заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, президент Общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Спасение Югры» Людмила Алфёрова, президент социальноориентированной некомерческой организации «Наследие Югры» Ульяна Данило.
В семинаре-практикуме приняли участие 50 челоек, в том числе – самобытные мастера, представители ханты, манси и лесных ненцев из городов Сургута, Белоярского, а также из родовых угодий Сургутского и Белоярского районов.
В тречение трёх дней работали мастер-классы, на которых Надежда Покачева (д. Русскинская, Сургутский район) и Таисия Пяк (п. Нумто, Белоярский район) передавали всем желающим свои знания в изготовлении покрытия чума из разных материалов, в том числе из брезента и натуральных оленьих шкур.
Помимо этого прошли занятия по выделке нитей из оленьих жил, которыми издавна пользовалось коренное население при изготовлении покрытия чума.
Также в рамках семинара-практикума состоялся круглый стол «Бытование переносного жилища – чума у коренных народов Югры», на котором в ходе обсуждения отмечалось значение межкультурного взаимодействия коренных народов, веками живущих по соседству друг с другом. Факт появления переносного жилища у ханты, заимствовавших его у ненцев одновременно с разведением оленей – наглядный тому пример.
Кроме этого участники и гости семинара-практикума получили навыки изготовления макета берестяного чума.
Завершился семинар-практикум установкой чума возле офиса Общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры»
Организаторы проведения семинара-практикума - Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, социальноориентированная некоммерческая организация «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» при поддержке автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества».
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»