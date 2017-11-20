В Окружном Доме народного творчества состоялся семинар-прктикум «Историко-культурное наследие переносного жилища – чума»

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В Окружном Доме народного творчества состоялся семинар-прктикум «Историко-культурное наследие переносного жилища – чума»

17-19 ноября  2017 года в Окружном Доме народного творчества состоялся семинар-практикум «Историко-культурное наследие переносного жилища – чума»

Семинар-практикум проводился с целью сохранения и популяризации объекта историко-культурного наследия    обских угров – переносного жилища-чума, консолидации мастеров нематриального и материального культурного наследия коренных малочисленных народов Югры, развития межкультурного сотрудничества и взаимодействия в деле сохранения и защиты самобытности традиционной культуры народов Югры

С приветственным словом перед участниками семинара-практикума выступили Советник первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры Надежда Савина, заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, президент Общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Спасение Югры» Людмила Алфёрова, президент социальноориентированной некомерческой организации «Наследие Югры» Ульяна Данило.

В семинаре-практикуме приняли участие 50 челоек, в том числе – самобытные мастера, представители ханты, манси и лесных ненцев из городов Сургута, Белоярского, а также из родовых угодий Сургутского и Белоярского районов. 

В тречение трёх дней работали мастер-классы, на которых Надежда Покачева   (д. Русскинская, Сургутский район) и Таисия Пяк (п. Нумто,  Белоярский район)   передавали всем желающим свои знания в изготовлении покрытия чума из разных материалов, в том числе из брезента и натуральных оленьих шкур.

Помимо этого прошли занятия по выделке нитей из оленьих жил, которыми издавна пользовалось коренное население при изготовлении покрытия чума.

Также в рамках семинара-практикума состоялся круглый стол «Бытование переносного жилища – чума у коренных народов Югры», на котором в ходе обсуждения отмечалось значение межкультурного взаимодействия коренных народов, веками живущих по соседству друг с другом. Факт появления переносного жилища у ханты, заимствовавших его у ненцев одновременно с разведением оленей – наглядный тому пример.

Кроме этого участники и гости семинара-практикума получили навыки изготовления макета берестяного чума.

Завершился семинар-практикум установкой чума возле офиса Общественной организации  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры»

Организаторы проведения семинара-практикума -  Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, социальноориентированная некоммерческая организация «Союз мастеров нематериального и материального культурного  наследия Югры» при поддержке автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества».

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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