В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Окружного интернет-конкурса поэтических произведений самодеятельных авторов «Магия творчества»

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В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Окружного интернет-конкурса поэтических произведений самодеятельных авторов «Магия творчества»

20 ноября 2017 года в Окружном Доме народного творчества состоялось заседание художественно-творческого экспертного совета, на котором были подведены итоги Окружного интернет-конкурса поэтических произведений самодеятельных авторов «Магия творчества», посвященного 60-летнему юбилею учреждения.

В конкурсе приняли участие 54 заявителя из 12 муниципальных образований автономного округа. Наибольшее количество заявок (34)  поступило из Ханты-Мансийского района, на втором месте по количеству заявок Кондинский район (11), на третьем – Октябрьский район (10).

Самой многочисленной стала группа, в которую вошли участники от 36 лет и старше (43 человека).

Победителем в возрастной категории «Дети и подростки 10-14 лет» стал  Терентьев Дионис Евгеньевич, с. Саранпауль, Березовский район.

В возрастной категории «Молодежь 15-35 лет»:

1 место присуждено Гончаровой Людмиле Григорьевне, г. Ханты-Мансийск;

2 место -  Кориковой Дарье Борисовне, д. Лямина, Сургутский район и Слобожанюк Ольге Александровне, гп. Пойковский, Нефтеюганский район;

3 местоЗвизжовой Екатерине Романовне, п. Коммунистический, Советский район и Керцер Марине Владимировне, с. Саранпауль, Березовский район.

В  возрастной категории  36 лет и старше места распределены следующим образом: 

1 место – Чирухин Владимир Андреевич, п. Сытомино, Сургутский район;

2 место – Сондыкова Нина Григорьевна, п. Лиственничный, Кондинский район; Владимиров Юрий Леонидович, п. Локосово, Сургутский район; Иванов Александр Николаевич, п. Куминский, Кондинский район; Лыскова Анна Петровна, г. Белоярский;

3 место – Зуева Тамара Трофимовна, г. Нижневартовск; Новиков Денис Александрович, г. Ханты-Мансийск; Стаценко Наталья Ивановна, г. Белоярский.

В соответствии с решением художественно-творческого экспертного совета, Специальными дипломами отмечены следующие участники:

- Анямов  Максим Андреевич, с. Саранпауль, Березовский район - Специальный диплом «За жизнеутверждающую авторскую позицию»;

- Артеева Альбина Анатольевна, с. Саранпауль, Березовский район -  Специальный диплом «За проникновенность и лиризм»;

- Голозубов Александр Федорович, г. Нижневартовск, Рюгер Элла Валентиновна, гп. Пионерский, Советский район, Мухамедьярова Татьяна Васильевна, пгт. Междуреченский, Кондинский район -  Специальный диплом «За патриотизм»;

- Каксина Евдокия Даниловна, с. Казым, Белоярский район; Слауцкая Ольга Валерьевна, г. Нефтеюганск; Тарлина Нина Ефимовна, с. Казым, Белоярский район; Башмакова Ирина Владимировна, г. Ханты-Мансийск -  Специальный диплом «За поэтическое восприятие мира»;

- Криванкова Анна Терентьевна, п. Приобье, Октябрьский район -  Специальный диплом «За веру в силу человека»;

- Култышев Михаил Павлович, г. Нижневартовск; Ахметова Наталья Александровна, г. Белоярский; Эсаулова Евгения Анатольевна, с. Угут, Сургутский район -  Специальный диплом «За творческое осмысление темы».

Все дипломы будут переданы участникам конкурса через представителей муниципальных образований, в рамках юбилейных мероприятий 2 декабря 2017 года, а стихи опубликованы на сайте Окружного дома народного творчества.

Поздравляем победителей и участников конкурса!

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Директор - Решетникова Р. Г.
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Зам. директора - Вах Н. И.
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