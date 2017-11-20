В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Окружного интернет-конкурса поэтических произведений самодеятельных авторов «Магия творчества»

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20 ноября 2017 года в Окружном Доме народного творчества состоялось заседание художественно-творческого экспертного совета, на котором были подведены итоги Окружного интернет-конкурса поэтических произведений самодеятельных авторов «Магия творчества», посвященного 60-летнему юбилею учреждения.
В конкурсе приняли участие 54 заявителя из 12 муниципальных образований автономного округа. Наибольшее количество заявок (34) поступило из Ханты-Мансийского района, на втором месте по количеству заявок Кондинский район (11), на третьем – Октябрьский район (10).
Самой многочисленной стала группа, в которую вошли участники от 36 лет и старше (43 человека).
Победителем в возрастной категории «Дети и подростки 10-14 лет» стал Терентьев Дионис Евгеньевич, с. Саранпауль, Березовский район.
В возрастной категории «Молодежь 15-35 лет»:
1 место присуждено Гончаровой Людмиле Григорьевне, г. Ханты-Мансийск;
2 место - Кориковой Дарье Борисовне, д. Лямина, Сургутский район и Слобожанюк Ольге Александровне, гп. Пойковский, Нефтеюганский район;
3 место – Звизжовой Екатерине Романовне, п. Коммунистический, Советский район и Керцер Марине Владимировне, с. Саранпауль, Березовский район.
В возрастной категории 36 лет и старше места распределены следующим образом:
1 место – Чирухин Владимир Андреевич, п. Сытомино, Сургутский район;
2 место – Сондыкова Нина Григорьевна, п. Лиственничный, Кондинский район; Владимиров Юрий Леонидович, п. Локосово, Сургутский район; Иванов Александр Николаевич, п. Куминский, Кондинский район; Лыскова Анна Петровна, г. Белоярский;
3 место – Зуева Тамара Трофимовна, г. Нижневартовск; Новиков Денис Александрович, г. Ханты-Мансийск; Стаценко Наталья Ивановна, г. Белоярский.
В соответствии с решением художественно-творческого экспертного совета, Специальными дипломами отмечены следующие участники:
- Анямов Максим Андреевич, с. Саранпауль, Березовский район - Специальный диплом «За жизнеутверждающую авторскую позицию»;
- Артеева Альбина Анатольевна, с. Саранпауль, Березовский район - Специальный диплом «За проникновенность и лиризм»;
- Голозубов Александр Федорович, г. Нижневартовск, Рюгер Элла Валентиновна, гп. Пионерский, Советский район, Мухамедьярова Татьяна Васильевна, пгт. Междуреченский, Кондинский район - Специальный диплом «За патриотизм»;
- Каксина Евдокия Даниловна, с. Казым, Белоярский район; Слауцкая Ольга Валерьевна, г. Нефтеюганск; Тарлина Нина Ефимовна, с. Казым, Белоярский район; Башмакова Ирина Владимировна, г. Ханты-Мансийск - Специальный диплом «За поэтическое восприятие мира»;
- Криванкова Анна Терентьевна, п. Приобье, Октябрьский район - Специальный диплом «За веру в силу человека»;
- Култышев Михаил Павлович, г. Нижневартовск; Ахметова Наталья Александровна, г. Белоярский; Эсаулова Евгения Анатольевна, с. Угут, Сургутский район - Специальный диплом «За творческое осмысление темы».
Все дипломы будут переданы участникам конкурса через представителей муниципальных образований, в рамках юбилейных мероприятий 2 декабря 2017 года, а стихи опубликованы на сайте Окружного дома народного творчества.
Поздравляем победителей и участников конкурса!