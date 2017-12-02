Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» впервые получил Президентский грант

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У Всероссийского конкурса юных чтецов, в котором ежегодно принимает участие более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России, случилось радостное событие: впервые «Живая классика» стала одним из счастливцев, на чье развитие выделили Президентский грант.
22 ноября 2017 года, Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и определил победителей.
Всего соревновались 8 610 некоммерческих проекта из всех регионов страны, а победили – 2 404. «Живую классику» поддержали как проект, нужный в области образования, науки и просвещения. Фонд получил 2 479 453,06 рублей, и теперь сможет еще шире развернуть свою деятельность, сделав конкурс юных чтецов масштабнее и зрелищнее.
«Мы три раза подавали заявку на грант Президента и каждый раз не находили себя в списках победителей, были уверены, что шансов выиграть нет. В этот раз заполняли заявку целую неделю, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Я решила, что сделаю максимум из возможного, и если в этот раз не выиграем, то просто получим подтверждение, что выиграть невозможно. Знакомых и связей у нас там нет. Подавали заявку через электронный кабинет. И выиграли!»
Для справки:
Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский литературный конкурс в стране. Ежегодно в проекте принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Участники соревнуются в декламации отрывков из своих любимых прозаических произведений. Финал конкурса проходит в Международном детском центре «Артек», суперфинал - 6 июня на Красной площади. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте: https://youngreaders.ru. Следите за нами в социальных сетях: https://m.vk.com/young_readers
За 10 лет своего существования фондом «Живая классика» реализовано более 50 масштабных культурных и образовательных проектов в России и за рубежом. Наиболее известные среди них – Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», фестиваль «Петербургский текст», форум «Империя. Четыре измерения Андрея Битова», конкурс «Литературный след». Фонд осуществляет свою деятельность в 85 регионах России и 80 странах мира.