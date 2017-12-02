В Югре утвердили схему размещения нефтепровода Холмогорского месторождения

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Правительство Югры согласовало схему размещения напорного нефтепровода Холмогорского месторождения. Заседание состоялось сегодня под председательством губернатора округа Натальи Комаровой.
По словам исполняющего обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгения Платонова, необходимость размещения нового объекта возникла в связи с износом действующего нефтепровода для исключения прорывов и негативного воздействия на окружающую среду. Объект расположится в границах территории традиционного природопользования, а устаревший – демонтируют.
В обсуждении этой темы активное участие принял член общественной организации «Спасение Югры», вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по УрФО Александр Новьюхов. Он отметил, что этот вопрос был подробно обсужден на комиссии по территориям традиционного природопользования.
«В совещании приняли участие все заинтересованные стороны. Важно, что присутствовали главы семей, ведущих традиционную хозяйственную деятельность. Вопросы по объекту возникали у обеих сторон. Мы со своей стороны провели экспертную оценку, разъяснили каждой стороне действующие порядки. В ходе встречи нами были даны необходимые рекомендации и для компании, и для глав семей», - рассказал Александр Новьюхов. По его словам, важным является то, что все объекты, размещаемые на территории хозяйственной деятельности коренных народов Севера, проходят с ними согласование, а также обсуждаются публично.