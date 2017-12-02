В Югре установили предельные индексы размера платы граждан за коммунальные услуги

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В Югре утвердили предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.
Отмечается, что данное решение принималось в соответствии с целевыми показателями, устанавливаемыми ежегодно правительством страны в разрезе субъектов РФ.
Так, в Югре утверждены индексы в размере 0% с 1 января 2018 года и 4% с 1 июля.
«Предельно допустимое отклонение по ряду муниципалитетов от указанного значения – 2,4%. Таким образом, предельный максимальный индекс с 1 июля 2018 года в размере 4% будет установлен для 79 муниципалитетов, и 6,4% для 17 муниципальных образований», - отметила Наталья Комарова. Она добавила, что среди последних населенные пункты Березовского, Октябрьского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Сургутского районах, а также города Нефтеюганск и Нижневартовск.
По словам руководителя Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Березовского, во всех муниципалитетах Югры по данному вопросу были проведены общественные обсуждения.
«Везде получено положительное заключение», - подчеркнул Алексей Березовский.
Экспертное мнение высказал председатель общественного совета при Региональной службе по тарифам Югры Олег Чумак: «Естественно, когда обсуждался данный вопрос, у представителей общественности формировалась разная позиция о росте платы граждан за коммунальные услуги. Ситуация такая, что общественность озабочена самим принципом роста тарифа на коммунальные услуги, когда, на взгляд жителей, нет оснований для этого роста. С другой стороны, представители ресурсоснабжающих организаций, представители профсоюзов акцентировали внимание на том, что наоборот рост тарифов отстаёт от общего роста средней зарплаты работников по округу или роста цен на потребительские товары. Поэтому обсуждение было бурным, в отличие от той ситуации, которая складывалась в муниципалитетах. Там, в большинстве случаев, решения были приняты единогласно. У нас единогласного не получилось, но мы все-таки приняли решение одобрить данное постановление правительства», - поделился Олег Чумак.
Добавим, что до 30 ноября Региональная служба по тарифам должна внести законопроект, учитывающий все замечания, на утверждение губернатору Югры.