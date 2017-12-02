В Ханты-Мансийске пройдёт цикл юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию Окружного Дома народного творчества

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В Ханты-Мансийске пройдёт цикл юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию Окружного Дома народного творчества

 2 декабря 2017 года в Ханты-Мансийске пройдёт цикл мероприятий, посвящённых 60-летию Окружного Дома народного творчества.

В окружном центре соберутся представители нескольких поколений работников этого учреждения, в разные годы посвятивших свою жизнь развитию народного творчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Во многом благодаря их самоотдаче и преданности любимому делу  Окружной Дом народного творчества стал признаннным центром сохранения и популяризации традиционной культуры народов Югры, организатором известных далеко за пределами округа проектов, фестивалей и конкурсов.

Программа юбилейных мероприятий позволит соединить воедино разные этапы развития учреждения, вспомнить прошлое, заглянуть в будущее.

Среди гостей праздника – представители  Государственного Российского Дома народного  творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва), руководители и сотрудники Домов (центров) народного творчества Уральского Федерального округа, органов государственной власти, государственных учреждений культуры, партнёры, ветераны. 

В этот день в Окружном Доме народного творчества состоится съезд директоров культурно-досуговых учреждений муниципальных образований автономного округа, на котором пройдёт обсуждение современного состояния культурно-досуговой сферы в Югре, перспективы развития любительского и народного художественного творчества.

Окружной Дом народного творчества входит в систему Домов (центров) народного творчества субъектов Российской Федерации. Подтверждением признания деятельности учреждения служит тот факт, что в 2017 году ему было доверено проведение I этапа Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший Дом народного творчества Российской Федерации» по Уральскому Федеральному округу. В праздничной юбилейной атмосфере состоится церемония награждения победителей этого этапа.

 Перед гостями праздничных мероприятий предстанет во всём своём многообразии современная деятельность учреждения по сохранению самобытной культуры народов Югры, поддержке самобытных художников и мастеров-самоучек. Все желающие смогут познакомиться с деятельностью Центра культуры обско-угорских народов, посетить Комнату казачьего быта, Окружную Школу мастеров по изготовлению и игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, Окружную Школу медвежьих игрищ.

Также будут представлены выставочные проекты, реализуемые Окружным Домом народного творчества:

- выставка «Народное творчество в лицах. Из века в век… (1915-2015), посвящённая 100-летнему юбилею Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова;

- экспозиции казачьей культуры и культуры обско-угорских народов.

- в рамках реализуемого в юбилейном году проекта «Человек рисующий» будет представлена  выставка картин самодеятельных художников из фондов Окружного Дома народного творчества. Большинство полотен, как и имена их авторов, неизвестны широкому зрителю и будут выставляться впервые.

Всякий юбилей – это многочисленные встречи и воспоминания. Рассказ о людях, посвятивших свою жизнь служению народной культуре, о вехах истории учреждения-юбиляра пойдёт на творческой встрече «Летопись в лицах».

Завершит программу юбилейных торжеств Гала-концерт победителей Фестиваля достижений творческих коллективов и исполнителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югра фестивальная».

Юбилейные мероприятия пройдут на двух площадках –  в здании Окружного Дома народного творчества, по адресу: ул. Гагарина, 10, и в Концертно-театральном центре «Югра-классик» (ул. Мира, 22).

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

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