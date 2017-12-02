В Югре обсуждают гражданские инициативы регионов страны и мира

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В столице округа начал работу II Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Масштабное событие объединило представителей экспертного сообщества 16 регионов страны от Калининграда до Камчатского края, международных экспертов из 10 стран мира. Кроме того, на форуме работают делегации из муниципалитетов Югры, представители некоммерческих организаций.
Как отметил на церемонии открытия первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, в фокусе деловой программы второго форума – расширение горизонтальных связей между гражданскими институтами разных стран, повышение эффективности уже существующих и проектирование новых механизмов и средств поддержки гражданской активности. Впервые на полях форума инициирована встреча представителей регионов Российской Федерации, активно развивающих принципы открытого государственного и муниципального управления.
«Основу и содержательное наполнение форума составляет идея взаимодействия и сотрудничества. Каждая из тематических секций сфокусирована на поиски новых форм взаимодействия. В этой связи хочу отметить необходимость развития практик публичной дипломатии. Именно общественность является основным ее субъектом, способным активно формировать важнейшие региональные и международные инициативы, в рамках которых гражданские структуры должны способствовать сохранению мира, национального согласия, культурного многообразия, а также обеспечивать эффективную межцивилизационную коммуникацию», - подчеркнул Алексей Шипилов.
Напомним, что II Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» организован правительством Югры и Центром «Открытый регион». Телекоммуникационным партнером события является «Ростелеком».
Полная информация и программа мероприятия доступна на официальном сайте форума: www.ugranko.admhmao.ru.