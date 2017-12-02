Коррупционные ситуации в системе здравоохранения и нарушение прав пациентов

- Русский
Сегодня все чаще слышно о борьбе с коррупцией в медицинской сфере. Как правило, речь идет о бытовой коррупции. Однако отношение к ней пациентов неоднозначно, некоторые из пациентов считают, что сегодня без материального вознаграждения невозможно получить качественную медицинскую помощь, и фактически «благодарят» медицинских работников за надлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Тем не менее, коррупция в здравоохранении, подрывает доверие граждан к представителям медицинского сообщества, ведь в сознании людей врачи – это люди, призванные помогать, спасать жизни. Важно противодействовать бытовым коррупционным ситуациях в здравоохранении!
Наиболее распространённые коррупционные ситуации:
1. Согласие на получение вознаграждения за услуги. Заработок по предварительной договоренности часто расценивается как приемлемый способ неформального платежа. Он находит поддержку и у пациентов.
2. Искусственное создание дефициты медицинский услуг. Пациенты вынуждены ожидать месяцами и платить за медицинскую помощь. За определенную плату эти исследования проводятся более оперативно. При этом вынужденная оплата медицинских услуг далеко не всегда гарантирует их качество.
3. Просьба оплатить бесплатные медицинские услуги, общение качества и индивидуального подхода. Для врачей и для пациентов однозначным критерием попадания в коррупционную зону является ситуация, когда предложение исходит от самого медика.
4. Неоправданное медицинское вмешательство, навязывание ненужных услуг
5. Отказ от оказания бесплатных медицинских услуг и требование их оплатить
6. Приписки по ОМС – включение услуг, которые реально не оказывались.
Наиболее распространённые коррупционные медицинские услуги:
Госпитализация. Наиболее распространенный тип неформального платежа – это оплата услуг по госпитализации, а именно: оплата услуг по упрощению процедуры попадания в учреждение, попадание без очереди в случае плановой операции. На «теневом» рынке услуг госпитализации особе место занимает служба скорой помощи.
Оплата расходных материалов. Распространенный тип неформального заработка в учреждениях стационарного типа. Как правило, пациенту предлагается на выбор стандартные расходные материалы, которые входят в программы государственных гарантий или более качественное и современные.
Оперативное вмешательство. Оплата самих операций – это прямой «теневой» заработок в стационарах. Предметом для расчетов может стать покупка очереди на операцию уже в самой медицинской организации, а также и оплата самой работы медицинских работников, которые проводят операции.
Оплата диагностических процедур. Пациенту предлагается за неформальный расчет провести дорогостоящие исследования перед операцией, которые якобы не входят в программу государственных гарантий.
Консультации. Неформальные заработки узких специалистов обусловлены ограничением доступа пациентов к их консультациям.
Заработок на лекарственных препаратах. Среди поликлинических врачей и в стационарах распространены заработки на продаже лекарств напрямую пациенту. Возможны махинации с покупкой лекарственных препаратов по перечню для социально незащищенных слоев населения.
Оформление справок, направлений. Предметом неформальной продажи являются медицинские справки, больничные листы.
За досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, за продление нахождения пациента в больнице.
За подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов (чаще всего — побоев и иных телесных повреждений.
Большая часть антикоррупционных мер, несомненно, может быть реализована на уровне, максимально приближенном к уровню «врач — пациент».
Куда обращаться пациентам в случае проявления коррупции или подозрения на это:
«Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Министерства здравоохранения РФ: 8 (495) 789-45-24
Телефонная линия «Остановим коррупцию» Следственного комитета РФ: 8(800)100-12-60
Устные сообщения и письменные заявления в органы МВД
Ваша страховая компания
Горячая линия регионального Министерства здравоохранения
Руководство медицинской организации