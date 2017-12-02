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Паллиативная помощь – активная, всеобъемлющая помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. Главной задачей паллиативной помощи является купирование боли и других симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем.
Оказание паллиативной помощи в России регулируется приказом Минздрава № 187н, «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению».
Цели и задачи паллиативной помощи:
– адекватное обезболивание и купирование других тяжелых симптомов заболевания;
– психологическая поддержка больного и его родственников, ухаживающих за ним;
– выработка отношения к смерти как к закономерному этапу жизненного пути человека;
– решение социально-юридических и этических вопросов, которые возникают в связи с тяжелой болезнью и приближением смерти человека.
Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Амбулаторное лечение
Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается в кабинетах паллиативной медицинской помощи и выездными патронажными службами, созданными в медицинских организациях (в том числе, в хосписах). Люди могут посещать лечебные учреждения, но чаще врачи сами выезжают на дом к пациентам (в основном, для обезболивающих манипуляций). Эта услуга должна осуществляться бесплатно. Помимо медицинских процедур, амбулаторная помощь состоит в обучении родственников навыкам ухода за тяжелобольными в домашних условиях. Также в амбулаторную помощь входит выдача рецептов на наркотические и психотропные средства, направление больного в стационар, психологическая и социальная помощь его родственникам.
Стационарное лечение
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощи, отделениях сестринского ухода медицинских организаций, хосписах и домах (больницах) сестринского ухода. Основные показания для госпитализации пациентов в отделение: выраженный болевой синдром, не поддающийся лечению в амбулаторных условиях, в том числе, на дому; тяжелые проявления заболеваний, требующие симптоматического лечения под наблюдением врача в стационарных условиях; необходимость проведения дезинтоксикационной терапии; подбор схемы терапии для продолжения лечения на дому; необходимость проведения медицинских вмешательств, осуществление которых невозможно в амбулаторных условиях, в том числе, на дому (выполнений пункций, установка стентов, дренажей, применение методов регионарной анестезии и прочее).
В отделении создаются условия, обеспечивающие возможность посещения пациента и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и/ или находящихся в медицинской организации
Направление пациентов, за исключением больных злокачественными новообразованиями, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской организации, в которой проводится наблюдение и лечение пациента.
При направлении пациента в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь, оформляется выписка из медицинской карты пациента, с указанием диагноза, результатов клинических, лабораторных и инструментальных исследований, рекомендаций по диагностике и лечению, иным медицинским мероприятиям.
Для пациентов с онкологическими заболеваниями направление выдает врач-онколог либо участковый терапевт или врач общей практики (семейный врач) при наличии заключения врача-онколога об инкурабельности (неизлечимости) заболевания и необходимости проведения симптоматического и обезболивающего лечения.