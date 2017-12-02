В Югорске пройдёт Декада инвалидов

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В Югорске пройдёт Декада инвалидов

С 1 по 10 декабря в городе Югорске состоится череда мероприятий, приуроченных к Международному Дню инвалидов.

Старт Декады инвалидов будет дан 1 декабря в спортивном комплексе БУ «Центр адаптивного спорта Югры» по адресу: улица Мира, 52 - состоятся Открытый турнир по волейболу сидя и соревнования по дартсу. 

6 декабря на этой же площадке будут организованы «Весёлые старты»  для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко».

  7 декабря все желающие приглашаются в ТЦ «Лайнер», где специалисты отдела по развитию адаптивного спорта проведут  Открытый турнир по настольному теннису, а также соревнования по игре бочча, шахматам, шашкам, новусу и шафлборту.

Кульминацией мероприятий, приуроченных к Международному Дню инвалидов, станет Чествование спортсменов и их тренеров по итогам 2017 года, которое состоится 8 декабря в театральной студии ТРК «Норд». Кроме того, гостям мероприятия будет продемонстрирована программа Фестиваля художественного творчества лиц  с ограниченными возможностями здоровья «Две звезды».

В завершении Декады инвалидов с 9 по 10 декабря в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» состоится Открытый Чемпионат и Первенство города Югорска по пауэрлифтингу, в котором также смогут принять участие все желающие.

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