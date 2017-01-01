Югра - безопасная территория

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В автономном округе создаются и развиваются системы видеонаблюдения в общественных местах, а также системы фотовидеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения.
По данным департамента информационных технологий Югры, правительством автономного округа утвержден план мероприятий по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях - Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Нижневартовске, Югорске и Советском районе.
Как сообщили в департаменте внутренней политики Югры, предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа на обеспечение функционирования и развитие систем видеонаблюдения и автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также информирование граждан о данных системах. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования (80% – средства бюджета автономного округа, 20% – средства местных бюджетов).
Системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации введены в эксплуатацию во всех 22 городских округах и муниципальных районах региона. На территории Югры функционирует 1692 фотовидеокамеры, в том числе 1067 видеокамер в общественных местах и на улицах населенных пунктов и 625 видеокамер - по линии безопасности дорожного движения. С использованием систем видеонаблюдения в общественных местах и на улицах за 10 месяцев 2017 года пресечено 4117 административных правонарушений, раскрыто 142 преступления.
С помощью систем автоматической фотовидеофиксации выявлено более 203 тысяч правонарушений. Сумма штрафных санкций составила 133,9 млн рублей. В бюджет автономного округа поступили платежи по штрафам на сумму 84,2 млн рублей.
В настоящее время осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур для определения исполнителя работ по проектированию и внедрению АПК «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях на 2018-2020 годы. Планируется установить 123 камеры видеонаблюдения. Ряд существующих видеокамер пилотных муниципальных образований будут также подключены к системе интеллектуального видеомониторинга.
Дополнительно будет обеспечена возможность подключать к модулю видеоаналитики видеокамеры, принадлежащие предприятиям, объединениям граждан и частным лицам, с предоставлением им архивного пространства при условии соответствия характеристик этих камер определенным требованиям.
Система интеллектуального видеомониторинга будет в автоматическом режиме детектировать такие события как: оставленный подозрительный предмет, факт пересечения запрещенной зоны, проход людей в заданном направлении, нестандартное поведение людей, появление объекта наблюдения (человек или автомобиль) в зоне наблюдения, также будет реализована функция распознавания лиц.
В пилотных муниципальных образованиях планируется развернуть сети датчиков уровня воды для обеспечения автоматизированного предупреждения об угрозе затопления территории, расчета зоны риска затопления и выработки рекомендаций по эвакуации населения.