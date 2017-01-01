Ханты-Мансийск станет городом волшебников уже 8 декабря!

Уже через 2 недели Ханты-Мансийск станет самым волшебным городом страны, потому что полсотни Дедов Морозов и Снегурочек соберутся в одном месте на Всероссийский съезд! Задачи у персонажей вовсе не политические, а сказочные – подарить жителям и гостям города массу позитива, эмоций и предвкушение зимних чудес.
Грандиозное шоу под открытым небом состоится 8 декабря на Центральной площади Ханты-Мансийска, начало в 19:00. В программе: дефиле в костюмах, массовый флеш-моб с участием 50 бородатых волшебников, встреча с главным Дедом Морозом из Великого Устюга, зажжение новогодней Ели и старт проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2017-2018».
Во время церемонии открытия Проекта царица Зима со свитой Снежинок и помощниками – Снеговиком и Олененком поднимут флаг Новогодней столицы России, после чего небо озарится красочным фейерверком. В этот вечер Морозы проявят чудеса ловкости и морозоустойчивости на соревнованиях по метанию валенка и в процедуре обливания водой.
На этом программа Съезда не закончится, уже 9 декабря 2017 года, в 18:30 в КВЦ «Югра-Экспо» состоится конкурсный просмотр номинации «Эстрадный номер», который открыт для публики. Именно здесь Деды Морозы и Снегурочки покажут лучшие творческие номера, посвященные предстоящему году, расскажут зимние истории, проведут игры и конкурсы для детей и взрослых. Профессионально оценивать работу массовиков-затейников в течение 2 дней будут детское и взрослое жюри, лучшие номера во всех номинациях будут определены по сумме оценок.
10 декабря 2017 года, в 18:00 все Деды Морозы соберутся в природном парке «Долина Ручьев», чтобы поиграть в активные игры и провести импровизированные соревнования по сказочным видам спорта. Развлекательная программа «У костра» согреет теплом сердца участников и вернет всех с детство.
Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек в 11-ый раз удивит ханты-мансийцев своей креативностью, радостью и, конечно, волшебством. Праздничные огни Ханты-Мансийска зажгутся по взмаху волшебного посоха, и новогодние желания начнут сбываться! Будьте осторожны!