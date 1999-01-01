В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию Окружного Дома народного творчества откроется выставка самобытных художников Югры

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2 декабря 2017 года в КТЦ «Югра-Классик», в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию Окружного Дома народного творчества, широкой общественности будет представлена выставка картин проекта «Человек рисующий», авторами которых являются самодеятельные художники Югры.
2017 год является юбилейным для целой плеяды самобытных художников Югры. В этом году отмечается 55-летие Анатолия Григорьевича Гришкина (1962-2000), 80-летие Александра Александровича Шкуренко, 85-летие Петра Семеновича Бахлыкова (1932-1999),
90-летие со дня рождения Дмитрия Михайловича Змановского.
На своих полотнах югорские художники воспели красоту сурового северного края, людей, населяющих Югру. Представляемые на выставке картины самодеятельных художников хранятся в фондах Окружного дома народного творчества и недоступны для широкой публики. Знакомство с творчеством художников-юбиляров широкой аудитории, популяризация самодеятельного художественного творчества – вот основные цели и задачи проекта «Человек рисующий», который реализуется учреждением на протяжении всего юбилейного года.
Выставка «Человек рисующий» не только даст возможность познакомиться с картинами малоизвестных художников, но и позволит приобщиться к традициям и обычаям народов Югорского края, сделает доступными для широкой аудитории уникальные материалы, составляющие художественный фонд Окружного Дома народного творчества.
Начало работы выставки – в 15.00. Вход свободный.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества