В Москве наградили победителей IX Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017»

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Награждение победителей состоялось 28 ноября на главной сцене столичного театра Геликон-опера. Награды победителям вручили заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель министра культуры России Александр Журавский, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Павел Зенькович, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин.
В 2017 году экспертный совет рассмотрел 9 112 работ 836 СМИ из всех федеральных округов (6778 работ федеральных и региональных СМИ, 2 334 - этнических и локальных).
Работы участников оценивались отдельно в категориях «Федеральные и региональные СМИ» и «Этнические и локальные СМИ» редакторами ведущих российских СМИ, известными журналистами, представителями федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и учеными - этнологами.
Лауреаты конкурса приехали в Москву не только для того, чтобы получить награды, но и чтобы вместе с московскими коллегами обсудить новаторские формы и методы освещения темы межнациональных отношений и миграционных процессов на Первом Медиафоруме этнических и регоинлаьных СМИ, организованном Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Гильдией межэтнической журналистики. Гости также побывали в Многофункциональном миграционном центре города Москвы и Московском доме национальностей, на факультете журналистики МГУ, в информационном агентстве ТАСС, которое является партнером конкурса. «СМИротворец» также поддержали Союз журналистов России, «Российская газета», Радио России, журнал «Русский репортер», информационно-аналитическая система «Медиалогия», Правительство Москвы, Благотворительный фонд Ивана Саввиди.
«Межнациональные отношения – тонкая и чувствительная сфера. От позиции журналиста, от того, насколько он объективен зависит многое. Лауреатамиа этого замечательного конкурса стали учшие представители этой профессии, без всякого сомнения», - отметил в своем приветствии Магомедсалам Магомедов.
«Современные масс-медиа, интернет, телевидение формируют картину мира для своей аудитории. И те люди, которые посвятили себя тематике межнациональных и межконфессиональных отношений, укреплению межнационального мира и согласия в стране — на них лежит огромная ответственность, это почетная миссия и очень важная для страны в целом работа», - подчеркнул руководитель ФАДН Игорь Баринов.
«Мы действуем в одном направлении — власть, журналисты, национально-культурные объединения. Это очень важно, что мы смотрим в одну сторону и с разных сторон делаем одно важное для страны в целом дело», - отметила Маргарита Лянге, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики.
Лучших журналистов страны, освещающих межэтническую тематику, поздравили Академический ансамбль танца им. Моисеева, русский ансамбль народных инструментов им. Зыкиной, тувинский театр танца и костюма «Эдегей», образцовый ансамбль народной песни «Голоса России» (Самарская обл., Сергиевский район, поселок Суходол), ансамбль народов Сибири «Нарули», исполнительница чукотского фольклора Олит Тевлянаут, удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов.
Среди лауреатов конкурса – представители всех федеральных округов страны. Помимо Москвы награды «СМИротворца» уедут ещё в 28 регионов - на Камчатку и в Архангельск, на Ямал и в Башкортостан, в Якутию и в Крым.
Полный список лауреатов опубликован на портала «Национальный акцент»
Видеоматериалы:
О межнациональной политике г. Москвы
https://yadi.sk/mail/?hash=fQ1TrHyZ2GO8K5v0vffynUrwLDs9A5q%2FHDArjfJp32g%3D
О визите в Миграционный центр
https://yadi.sk/mail/?hash=gz1U4%2FM3%2BPT4zulVPy0FWcg8%2F4yUAkYv%2FEhyNfy33o4%3D
Об экскурсии и посещении журфака МГУ
https://yadi.sk/mail/?hash=e1LW8ZzY8cOzEs7JHgUHsMJyHEGpqljy4SI73L8T1QA%3D
о конкурсе «СМИротворец»:
https://yadi.sk/d/8ufJUbaB3Q8Cnn
В облаке выложены выступления заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалама Магомедова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. В ближайшее время здесь же будут появляться другие видеофрагменты церемонии. (Скопируйте ссылку и вставьте в строку поиска):
https://cloud.mail.ru/public/8Xoy/bTAPET1vj
Фотографии с Медиафорума:
26 ноября https://yadi.sk/d/5oOlB9QD3Q5H2h
27 ноября https://yadi.sk/d/M62uVUII3Q7Mnr
28 ноября https://yadi.sk/d/Ed5n1d_93Q9SPA
Фотографии: https://yadi.sk/d/6eeOJrMk3QAc2p
Фотографии с церемонии доступны также в фотогалерее на сайте Национальный акцент: https://nazaccent.ru/content/26054-nagrazhdenie-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-smirotvorec-2017.html
Справка о конкурсе:
«СМИротворец» проводится с 2008 года. Организаторы творческого состязания - Федеральное Агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)
Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также - деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.
В 2017 году в рамках конкурса прошли 4 окружных этапа. В середине сентября лучших журналистов ЮФО, работающих в межэтнической тематике, наградили в Элисте, в октябре имена самых талантливых «СМИротворцев» Уральского и Сибирского федеральных округов назвали в Ханты-Мансийске и Красноярске, в начале ноября в Якутске награды были вручены победителям этапа «СМИротворец-Дальний Восток».
Дополнительная информация о конкурсе – по ссылке.