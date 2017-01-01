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Организатором мероприятия выступает Ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Минпромторга России.
Мастера Югры каждый год принимают участие в этом масштабном итоговом событии в отрасли народных художественных промыслов. На престижной площадке десятки предприятий и сотни мастеров и художников демонстрируют свои достижения.
В настоящее время выставочный проект «ЛАДЬЯ» является единственной в России выставкой-ярмаркой, где столь широко представлены традиционные российские промыслы: 45 коллективных экспозиций регионов размещаются на площади 17 тысяч кв.м. и более 1,5 тысяч экспонентов представляют на суд зрителей свои изделия.
- Концепция выставки «Небесная богиня Югры», - рассказала о предстоящем событии Ольга Бубновене, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел», - разработана специально для представления округа на «Ладье». Образ птицы - один из центральных символов в культуре и религии народов, населяющих Югру. В оформлении стенда ясно прослеживается история возникновения мифологемы: как с одежды (вышивки, бисерных украшений, вязания) образ птицы плавно перешел в декор керамической и берестяной утвари. Интересны в этом ряду и металлические украшения - накосники, пряжки, шумовые подвески, которые считались оберегами, защищающими души человека от злых духов в праздничных обрядах и ритуалах, в повседневной жизни.
Для оформления экспозиции художники Центра ремесел изготовили более 30 арт-объектов (циновки, сосуды, навесные и напольные объекты) – они продолжают тему птицы, но уже в современном почтении. Поэтому выставка станет яркой демонстрацией того, как сегодня традиции могут жить в современной городской среде.
- Одна из целей нашей поездки – это представление мастеров Югры, их работ, достижений на престижной профессиональной площадке, - пояснила Ольга Дмитриевна. – В выставке заочно примут участие со своими работами более 20 мастеров народных промыслов, в том числе и участники окружного конкурса «Мастер года», из 10 муниципальных образований автономного округа: городов Лянтор, Сургут, Нягань, Урай, Ханты-Мансийск, Нижневартовского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Кондинского и Советского районов.
По словам Ольги Бубновене, мастера автономного округа станут участниками Конкурсной программы «Ладьи»: 15 мастеров подали заявки в следующих номинациях: «За сохранение традиций народного искусства», «Птицы, как источник вдохновения», «Лучшие образцы изделий, разработанные к выставке «Ладья. Зимняя сказка».
По сложившейся традиции Центр ремесел готовится принять участие в конкурсных номинациях «За лучшую экспозицию промысла» и «За лучшее оформление региональной художественной экспозиции». Напомним, в этих конкурсах Центр народных художественных промыслов и ремесел становился победителем несколько лет подряд.
XXIII Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» состоится с 13 по 17 декабря 2017 года в Центральном выставочном комплексе «ЭКПОЦЕНТР» на Красной Пресне.