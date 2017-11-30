КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА «СЕМЬ БРАТЬЕВ» («Seven Brothers»/«Lipet Ei»)

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Группа Yggdrasil:
Кристиан Блак (вокал, фортепиано, этно-инструменты, Фарерские острова)
Виллу Вески (саксофон, Эстония)
Хейин Зиска Давидсен (гитара, Фарерские острова)
Брандур Якобсен (ударные, Фарерские острова)
Баудур Райнерт Поульсен (контрабас, Норвегия)
Солисты:
Вера Кондратьева (вокал, этно-инструменты, Лянтор)
В программе:
композиции из альбома «Семь братьев»
Презентация альбома «Семь братьев» в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре! Выступят участники Фестиваля искусств «60 параллель»: пианист и композитор Кристиан Блак c группой Yggdrasil (Фарерские острова), певица Вера Кондратьева (Лянтор). Концерт состоится в рамках программы «Международные концерты «Югра встречает гостей». Организаторы: Департамент культуры ХМАО-Югры, Ханты–Мансийская городская общественная организация «Культурно-просветительский Центр «Гармония».
Выступающий коллектив – прочно сложившийся тандем. Впервые фарерские и югорские творцы встретились в 2015 году на сцене Сургутской филармонии. Музыканты и художница с успехом дали концерт в рамках III Фестиваля искусств «60 параллель». Тогда фарерских артистов настолько вдохновило выступление с Верой Кондратьевой и Еленой Суховой, что они пригласили их к себе на родину...
На Фарерских островах Вера Кондратьева и Кристиан Блак дали девять совместных концертов и записали альбом «Семь братьев», тематикой которого стали песни и мелодии северных народов мира (в альбоме 12 музыкальных треков, пять из них традиционные песни, исполненные на языке ханты). Песня «Маленькая лошадка» из этого альбома вошла в топ-лучших песен 2016 года на радио KSER 90.7 FM в США (Сиэтл). В 2016 году дуэт продолжил покорять страны 60-й параллели и принял участие в XX Международном фестивале музыки будущего Juu jääb в Эстонии (остров Муху). В марте-апреле 2017 года у Веры Кондратьевой и музыкантов из Фарер состоялись гастроли в Эстонии, Латвии, Норвегии. Летом 2017 года певица из Югры стала участницей Международного музыкального фестиваля Summartonar-2017 и Международного фестиваля «G!» на Фарерских островах.
В 2017 году Елена Сухова выполнила графические рисунки на музыку композиций из нового альбома Кристиана Блака и Веры Кондратьевой «Семь братьев» (один из рисунков во вложении).
Отзыв о музыкальном альбоме «Семь братьев» на сайте «Станция Исландии» www.stacjaislandia.pl/aktualnosci/muzyka/recenzje-albumow/yggdrasil-lipet-ei-seven-brothers
Отзыв о музыкальном альбоме «Семь братьев» известного французского блогера Sebastien Bonnays (Себастьян Бонас) progfemalevoices.blogspot.ru/2017/05/yggdrasil-lipet-ei.html
Об участниках концерта
Кристиан Блак – ключевая фигура и живая легенда культуры Фарерских островов. Приехав жить, писать, играть и работать на Фареры в 1974 году стал главным действующим лицом в формировании облика современной фарерской музыки и культуры. Он не только участник музыкальных проектов (Yggdrasil, Spælimenninir, Kvonn), в которых преимущественно играет на фортепиано и весьма причудливо поёт, но и автор многочисленных классических произведений: от камерной музыки до симфоний, от опер до балета. Значительную часть музыкальных исканий Кристиан посвящает также этнической музыке (причём не только фарерской), джазу и року.
Немаловажную роль в развитии музыкальной культуры Фарерских островов играет рекорд-лейбл Tutl, директором которого является Кристиан Блак. Лейблом выпущено около 1000 альбомов в самых различных жанрах. Изюминкой этой коллекции являются его собственные релизы (за многолетнюю карьеру Блака их набралось более 50): этника, джаз, академическая и экспериментальная музыка. Музыка не для тела, а для души. Умная, но не заумная, живая и что самое важное – постоянно изменяющаяся. Вся музыка Блака как будто имеет природное происхождение, она пишется не нотами и играется не музыкальными инструментами, а ветром, водой, камнями. Гроты уже давно для музыканта не только стали концертной площадкой, но и студией. Даже Королева Дании Маргрете II, гостившая на Фарерских островах, первым делом села в лодку и отправилась слушать концерт Кристиана именно в грот, где звуки музыкальных инструментов переплетаются с шумом волн и громогласно отражаются от стен многовековых пещер.
Официальный сайт Кристиана Блака www.kristianblak.com.
Виллу Вески – музыкант, композитор, продюсер. Доцент Тартуского университета «Вильяндиская академия культуры». Председатель правления музыкальных фестивалей Эстонии, член правления Эстонского музыкального совета. Является одним из самых известных джазовых музыкантов, который выступал в концертных залах мира: Nimekaimates - Berliner Филармония, Queen Elizabeth Лондона Hall, Токио Опера Сити, Форд Центр в Торонто, Брукнер Дом Австрии. Организатор и участник бесчисленных совместных проектов с музыкантами международного уровня как в Эстонии, так и в других странах. Виллу Вески также является одним из основателей известного Международного джазового фестиваля Juu jääb в Эстонии.
Елена Сухова – художник-график, член Творческого союза художников России, Союза дизайнеров России, участница международных выставок (Чехия, США, Дания, Австрия, Китай, Швейцария, Китай, Турция). Произведения автора хранятся в собраниях Художественного музея (Сургут), Музея природы и человека (Ханты-Мансийск), Музеев экслибриса (Москва, Хрудим – Чехия), Российского центра науки и культуры (Чехия, Египет), в галереях Австрии, США, Дании, Китая, Швейцарии, Турции. Занимается перформансом в стиле live art (рисует музыку на концертах известных российских и зарубежных музыкантов).
Вера Кондратьева – музыкант, композитор, самобытный поэт Югры, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Участница этно-рок-группы «Тень эмигранта» и фольклорно-этнографического ансамбля «Пинэли». Певица – обладательница Гран-при Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера» (Москва), обладательница Гран-при Международного фестиваля искусств «Моя Югра» (Ханты-Мансийск), лауреат I премии Общества М.А. Кастрена (Финляндия), лауреат Премии им. И.Н. Шесталова за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (Ханты-Мансийск). Вера Кондратьева активно занимается не только творческой деятельностью, но и общественной. С 2011 года является председателем общественной организации хантыйской культуры в городе Лянторе «Ма мехем» («Моя земля»), с 2015 года – председатель Лянторского городского отделения общественной организации ХМАО-Югры «Спасение Югры». Член общественной палаты Югры.
Для справки
Фарерские острова – архипелаг из 18 островов, расположившийся в Северо-Восточной Атлантике, между Норвегией, Исландией и Шотландией. Население всех островов – чуть менее 50 тысяч человек, но Фареры – это практически отдельное государство со своим языком, своей культурой, своими традициями и устоями, и даже своей валютой. Несмотря на географическую удаленность, острова активно развивают международные связи с другими странами, в том числе и с Россией. В марте 2015 года в Москве было учреждено Представительство Фарерских островов, в задачи которого входит не только установление и расширение деловых и экономических связей, но и продвижение культуры островов.
30 ноября 2017 г.
г..Сургут, Филармония, 19:00
01 декабря 2017г.
г.Нефтеюганск, КЦ «Юность» 14:00
02 декабря 2017г.
г.Ханты-Мансийск, КТЦ «Югра-Классик» 17:00
03 декабря 2017 г.
Центр искусств для одарённых детей Севера 16:30