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Совместное пребывание с ребенком в стационаре часто становится темой обсуждений и конфликтов. С одой стороны – маленький больной нуждается в уходе, который больница иногда не в силах предоставить. Да и настроение у ребенка, когда рядом кто-то из родителей, значительно лучше, что влияет на процесс выздоровления. С другой стороны – часто стационары не могут обеспечить условия для пребывания близких вместе с малышом. Как найти компромисс и правильно его оформить.
Родители, другие родственники и законные представители вправе находиться с ребенком при оказании ему медицинской помощи везде – в поликлинике, дневном или круглосуточном стационаре, в машине Скорой помощи. И хотя в ст.51 Федерального закона №323 говорится только о случаях, когда дети лечатся в больнице, в Семейном кодексе РФ сказано, что «ребенок, находящийся в экстремальной ситуации…, имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками». К экстремальной ситуации относится нахождение в любой медицинской организации (ст.55). Правильность такого подхода подтверждается и судебной практикой. Например, отказ бригады скорой помощи транспортировать мать вместе с больным ребенком в реанимационном автомобиле был признан неправомерным апелляционным определением Калининградского областного суда от 30.10.2013.
Родственники могут находиться с несовершеннолетним в больнице в течение всего срока лечения. Это правило действует при любом возрасте ребенка, любом заболевании и состоянии. Отметим, что термин «при оказании медицинской помощи в стационарных условиях» нельзя трактовать, как «только во время вмешательства». По определению во 2 статье ФЗ № 323 – медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья. В этот комплекс входит и медицинское наблюдение за состоянием ребенка.
Если ребенку меньше четырех лет, у сопровождающего его лица появляется еще одно право – медорганизация должна бесплатно предоставить ему спальное место и питание. Та же обязанность возникает у больницы при наличии медицинских показаний у ребенка старше четырех лет. Расходы на предоставление спального места и питания включаются в стоимость оказанной ребенку медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС (письмо Минздрава России от 21.12.2015 N 11-9/10/2–7796).
Отметим, что при улучшении состояния ребенка до «средней тяжести» родственники уже не смогут претендовать на бесплатное спальное место и питание. Но они по-прежнему будут вправе находиться вместе с ребенком до его выписки – в соответствии с правилами внутреннего распорядка медорганизации.
Правила поведения в медицинской организации должны быть общедоступны. Лучший выход – дополнительно, под роспись, знакомить с ними родственников ребенка. Это позволит избежать конфликтов и жалоб, а также обосновать свои действия при проверках.